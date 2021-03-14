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«Барселона» – «Уэска»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 15:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Примеры «Барселона» — «Уэска» , который состоится 15 марта 2021 года.

«Барселона»

«Барселона» совсем недавно покинула розыгрыш Лиги Чемпионов, уступив по сумме двух матчей «ПСЖ» (1:4, 1:1). После осечек в чемпионате «Атлетико», у подопечных Рональда Кумана появился шанс побороться за чемпионство. Матч с «Уэской» должен положить достойное начало похода каталонского клуба за золотые медали Примеры.

Десятого марта «Барселона» сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1) в Лиге Чемпионов, а шестого числа команда обыграла в выездном поединке «Осасуну» (2:0).

«Уэска»

Главным аутсайдером чемпионата Испании продолжает оставаться «Уэска». Команда выигрывает очень редко, а набранных очков не хватает для того, чтобы покинуть зону вылета. Коллектив все еще имеет реальные шансы побороться за сохранение прописки в Примере, но для этого надо улучшить результаты. В матче против «Барселоны» это будет довольно сложно.

Седьмого марта команда проиграла «Сельте» (3:4), а 27 февраля «Уэска» сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Барселона» — 1.201
  • Ничья – 7.55
  • Победит «Уэска» — 15.19

Статистика

  • «Барселона» не проигрывает шесть матчей подряд во всех турнирах.
  • «Уэска» выиграла всего два матча из последних десяти.
  • «Барселона» выиграла четыре из пяти последних матчей против «Уэски».
  • «Барселона» забивает в 11 домашних матчах подряд во всех турнирах.

Прогноз

Поставить на победу «Барселону» с форой (-2) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.909. Команда Рональда Кумана улучшила свои результата и аутсайдер чемпионата не сможет оказать «сине-гранатовым» должного сопротивления.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:30
Даже обсуждать нечего....Барса сейчас на ходу...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:30
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Барселона»
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