«Барселона» – «Уэска»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Примеры «Барселона» — «Уэска» , который состоится 15 марта 2021 года.

«Барселона»

«Барселона» совсем недавно покинула розыгрыш Лиги Чемпионов, уступив по сумме двух матчей « ПСЖ » (1:4, 1:1). После осечек в чемпионате «Атлетико», у подопечных Рональда Кумана появился шанс побороться за чемпионство. Матч с «Уэской» должен положить достойное начало похода каталонского клуба за золотые медали Примеры.

Десятого марта «Барселона» сыграла вничью с « ПСЖ » (1:1) в Лиге Чемпионов, а шестого числа команда обыграла в выездном поединке «Осасуну» (2:0).

«Уэска»

Главным аутсайдером чемпионата Испании продолжает оставаться «Уэска». Команда выигрывает очень редко, а набранных очков не хватает для того, чтобы покинуть зону вылета. Коллектив все еще имеет реальные шансы побороться за сохранение прописки в Примере, но для этого надо улучшить результаты. В матче против «Барселоны» это будет довольно сложно.

Седьмого марта команда проиграла «Сельте» (3:4), а 27 февраля «Уэска» сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» — 1.201

Ничья – 7.55

Победит «Уэска» — 15.19

Статистика

«Барселона» не проигрывает шесть матчей подряд во всех турнирах.

«Уэска» выиграла всего два матча из последних десяти.

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних матчей против «Уэски».

«Барселона» забивает в 11 домашних матчах подряд во всех турнирах.

Прогноз

Поставить на победу «Барселону» с форой (-2) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.909. Команда Рональда Кумана улучшила свои результата и аутсайдер чемпионата не сможет оказать «сине-гранатовым» должного сопротивления.