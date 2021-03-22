Мальта – Россия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2020 Мальта — Россия, который состоится 24 марта 2021 года.
Мальта
Команда является аутсайдером всех квалификаций, в которых берет участие, но испортить жизнь своим соперникам этой сборной вполне по силам. В последней Лиге Наций сборная Мальты выступила неплохо, поэтому никому сбрасывать ее со счетов не рекомендуется.
17 ноября прошлого года сборная Мальты сыграла вничью со сборной Фарерских островов (1:1), а немного ранее, 14 числа, оказалась сильнее сборной Андорры (3:1). Оба матча проходили в рамках Лиги Наций.
Россия
Сборная России прошлый год заканчивала не очень удачно. Команда давно не побеждала и оставила болельщикам и руководству много вопросов. На ближайшие матчи квалификации, главный тренер Станислав Черчесов вызвал много новых и интересных игроков, которые и начнут путь к чемпионату мира 2022 года.
18 ноября 2020 года Россия очень крупно проиграла на выезде Сербии (0:5), а 15 числа в равной борьбе уступила сборной Турции (2:3). За счет этих поражений сборная России не смогла занять первое место в своей группе Лиги B, что не позволило ей выйти в лигу А.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Мальта – 18.39
- Ничья – 8.16
- Победит Россия- 1.142
Статистика
- Россия не может выиграть шесть матчей подряд (включая товарищеские встречи)
- Мальта не проигрывает семь матчей подряд во всех турнирах
- Мальта забивала в восьми из последних девяти матчах
- Россия не забивала в трех из четырех последних поединков
Прогноз
Поставить на победу сборной России с форой (-2) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.662. Несмотря на все проблемы России, команда гораздо выше классом своих соперников и должна легко побеждать в этой встрече.