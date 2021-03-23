Эстония – Чехия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle предложил выгодные ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Эстония – Чехия, который состоится 24 марта 2021 года.
Эстония
Последний раз Эстония праздновала победу два года назад, когда победила в гостях Гибралтар в товарищеском матче (1:0). С тех пор сборная провела 17 матчей во всех турниров, потерпев 13 поражений, и четыре раза сыграв вничью.
В Лиге Наций Эстония заняла последнее место во втором квартете, где также выступали Грузия, Северная Македония и Армения. В шести поединках команда взяла три балла за счет ничейных встреч, и трижды потерпела фиаско, забив всего пять мячей.
Чехия
В активе Чехии шесть побед в 10 последних играх во всех турнирах. Уступала в этих матчах команда Германии (0:1), дважды Шотландии (1:2 и 0:1) и Болгарии (0:1). Последний официальный матч чехи провели в ноябре 2020 года, победив дома Словакию (2:0).
На групповом этапе Лиги Наций Чехия заняла первое место во второй группе (четыре победы и два поражения), завоевав путевку в элитный дивизион турнира. В шести матчах квартета команда забила девять мячей, пропустив пять голов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Эстония – 30.400
- Ничья – 10.270
- Победит Чехия – 1.086
Статистика
- В трех очных встречах команд побеждала Чехия – 2:0, 2:0 и 4:1
- Эстония не побеждала в домашних матчах с 2018 года – девять поражений и четыре ничьи
- Чехия одержала пять побед в 10 предыдущих гостевых встречах
- Чехия не пропускала больше одного гола в семи последних выездных играх
Прогноз
Поставить на победу Чехии с форой (-2,5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.621. В последних гостевых матчах чехи если и пропускали, то от серьезных соперников. Эстония же заметно уступает в классе своему сопернику.