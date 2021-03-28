Словакия – Россия: прогноз и ставки БК Pinnacle

1616925090

вчера, 12:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Словакия — Россия, который состоится 30 марта 2021 года.

Словакия

Сборная Словакии начала квалификацию на ЧМ -2022 очень неудачно. Команда не смогла набрать максимальное количество очков в тех матчах, где это необходимо делать, чтобы продолжать претендовать на первые два места. В предстоящем матче словаков устраивает только победа, иначе шансы на выход из группы станут минимальными.

В первом матче квалификации, который прошел 24 марта, Словакия не смогла на выезде дожать Кипр (0:0), а 27 марта неожиданно сыграла вничью в домашнем матче против Мальты (2:2).

Россия

Российская сборная смогла добыть максимальное количество очков в двух матчах, что вывело ее в лидеры группы. Коллектив смог победить во второй игре со словенцами за счет двух точных попаданий форварда Артема Дзюбы в течение 10 минут в первом тайме. Сборная находится в хорошем настроении и хочет продолжить свой победный путь на ЧМ -2022.

24 марта Сборная России на выезде обыграла команду Мальты (3:1), а 27 числа оказалась сильнее сборной Словении на своем поле (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Словакия – 5.15

Ничья – 3.22

Победит Россия — 1.84

Статистика

Россия выиграла оба матча отбора на ЧМ -2022

-2022 Словацкая сборная дважды разошлась миром в первых двух поединках квалификации

Четыре из пяти последних матчей между сборными заканчивались тоталом меньше 2.5 мячей

Словакия не забивала сборной России в последних двух матчах на своем поле

Прогноз

Поставить на победу России, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.84. Россияне сейчас находятся в хорошем настроении, а Словакия не смогла показать характер с более слабыми командами. Считаем, что подопечные Станислава Черчесова окажутся сильнее в этом поединке.