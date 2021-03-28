Бельгия – Беларусь: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Бельгия — Беларусь, который состоится 30 марта 2021 года.
Бельгия
Сборная Бельгии считается главным фаворитом в своей группе, и никто не сомневается в ее выходе на ЧМ-2022. Однако без потери очков уже не обошлось, и в этом матче, который команда проведет на своем поле, бельгийцам нужна только победа, иначе будут возникать вопросы, касающиеся формы команды и ее проблем.
В первом матче квалификации, который прошел 24 марта, Бельгия достаточно уверенно обыграла Уэльс (3:1), а 27 марта не смогла выявить победителя в выездном матче со сборной Чехии (1:1)
Беларусь
Сборная Беларуси не является командой, которую ожидают увидеть вверху таблицы после окончания отбора. Коллективу не хватает характера, и некоторые матчи они не могут выиграть за счет слабой реализации своих моментов. Тем не менее, на данный момент упрекнуть Беларусь не в чем, ведь команда выиграла свой пока что единственный матч квалификации на ЧМ-2022, обыграв сборную Эстонии на своем поле (4:2). Матч прошел 27 марта.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Бельгия – 1.06
- Ничья – 15
- Победит Беларусь — 45
Статистика
- Бельгия не проигрывает шесть матчей подряд
- Бельгия за последние десять матчей на своем поле забила в ворота соперников 38 мячей
- Четыре из пяти последних матчей сборной Беларуси закончились исходом «обе забьют»
- Беларусь забивала на выезде в пяти матчах из последних шести во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу Бельгии с форой (-3), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Хозяева гораздо выше классом Беларуси, которая не сможет долго сдерживать стартовый натиск бельгийцев. Считаем, что итоговый счет матча будет крупным и закончится в пользу Бельгии.