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«ПСЖ» – «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «ПСЖ» — «Бавария», который состоится 13 апреля 2021 года.

«ПСЖ»

После громкой первой победы подопечные Маурисио Почеттино возвращаются домой в статусе явного фаворита противостояния. У команды не все гладко идет в чемпионате, но приоритетом для клуба из Парижа всегда была Лига Чемпионов. Если команда сможет избежать грубых ошибок в обороне, им вполне по силам закрепить свой успех и пройти в полуфинал

«ПСЖ» обыграл 10 апреля на выезде «Страсбур» (4:1), а третьего апреля уступил главному конкуренту в этом сезоне «Лиллю» (0:1)

«Бавария»

Мюнхенцы имели гораздо больше моментов в первом матче и доминировали практически всю игру, за исключением некоторых отрезков поединка. В Париже команда вряд ли может рассчитывать на Роберта Левандовски, поэтому шансы на успех заметно сокращаются. Все же команда всегда славилась своим характером и приложит все усилия, чтобы отыграть неприятный результат первого матча.

10 апреля «Бавария» упустила домашнюю победу в матче с «Унион Берлин» (1:1), а третьего числа обыграла главных соперников по Бундеслиге – «РБ Лейпциг» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «ПСЖ» – 3.061
  • Ничья – 4.11
  • Победит «Бавария» – 2.18

Статистика

  • «Бавария» выиграла три последних матча против «ПСЖ» из четырех
  • Четыре из пяти последних поединков между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «ПСЖ» выиграл один из пяти последних матчей на своем поле во всех турнирах
  • «Бавария» выиграла семь из последних восьми поединков на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Команда Ханси Флика выглядела увереннее в первом матче и сможет взять реванш, но хватит ли этого результата для прохода в полуфинал – предсказать сложно

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:17
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «ПСЖ»
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