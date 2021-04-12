«ПСЖ» – «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов « ПСЖ » — «Бавария», который состоится 13 апреля 2021 года.

« ПСЖ »

После громкой первой победы подопечные Маурисио Почеттино возвращаются домой в статусе явного фаворита противостояния. У команды не все гладко идет в чемпионате, но приоритетом для клуба из Парижа всегда была Лига Чемпионов. Если команда сможет избежать грубых ошибок в обороне, им вполне по силам закрепить свой успех и пройти в полуфинал

« ПСЖ » обыграл 10 апреля на выезде «Страсбур» (4:1), а третьего апреля уступил главному конкуренту в этом сезоне «Лиллю» (0:1)

«Бавария»

Мюнхенцы имели гораздо больше моментов в первом матче и доминировали практически всю игру, за исключением некоторых отрезков поединка. В Париже команда вряд ли может рассчитывать на Роберта Левандовски, поэтому шансы на успех заметно сокращаются. Все же команда всегда славилась своим характером и приложит все усилия, чтобы отыграть неприятный результат первого матча.

10 апреля «Бавария» упустила домашнюю победу в матче с «Унион Берлин» (1:1), а третьего числа обыграла главных соперников по Бундеслиге – «РБ Лейпциг» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 3.061

» – 3.061 Ничья – 4.11

Победит «Бавария» – 2.18

Статистика

«Бавария» выиграла три последних матча против « ПСЖ » из четырех

» из четырех Четыре из пяти последних поединков между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

« ПСЖ » выиграл один из пяти последних матчей на своем поле во всех турнирах

» выиграл один из пяти последних матчей на своем поле во всех турнирах «Бавария» выиграла семь из последних восьми поединков на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Команда Ханси Флика выглядела увереннее в первом матче и сможет взять реванш, но хватит ли этого результата для прохода в полуфинал – предсказать сложно