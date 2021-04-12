«ПСЖ» – «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «ПСЖ» — «Бавария», который состоится 13 апреля 2021 года.
«ПСЖ»
После громкой первой победы подопечные Маурисио Почеттино возвращаются домой в статусе явного фаворита противостояния. У команды не все гладко идет в чемпионате, но приоритетом для клуба из Парижа всегда была Лига Чемпионов. Если команда сможет избежать грубых ошибок в обороне, им вполне по силам закрепить свой успех и пройти в полуфинал
«ПСЖ» обыграл 10 апреля на выезде «Страсбур» (4:1), а третьего апреля уступил главному конкуренту в этом сезоне «Лиллю» (0:1)
«Бавария»
Мюнхенцы имели гораздо больше моментов в первом матче и доминировали практически всю игру, за исключением некоторых отрезков поединка. В Париже команда вряд ли может рассчитывать на Роберта Левандовски, поэтому шансы на успех заметно сокращаются. Все же команда всегда славилась своим характером и приложит все усилия, чтобы отыграть неприятный результат первого матча.
10 апреля «Бавария» упустила домашнюю победу в матче с «Унион Берлин» (1:1), а третьего числа обыграла главных соперников по Бундеслиге – «РБ Лейпциг» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСЖ» – 3.061
- Ничья – 4.11
- Победит «Бавария» – 2.18
Статистика
- «Бавария» выиграла три последних матча против «ПСЖ» из четырех
- Четыре из пяти последних поединков между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
- «ПСЖ» выиграл один из пяти последних матчей на своем поле во всех турнирах
- «Бавария» выиграла семь из последних восьми поединков на выезде
Прогноз
Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Команда Ханси Флика выглядела увереннее в первом матче и сможет взять реванш, но хватит ли этого результата для прохода в полуфинал – предсказать сложно