«Наполи» – «Лацио»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Лацио», который состоится 22 апреля 2021 года.

«Наполи»

«Наполи» потерял несколько очков в последних матчах, однако хорошая форма команды никуда не делась. Коллектив продолжает доминировать на поле и добиваться результата. Сейчас клуб идет на пятой позиции и для борьбы за первые четыре места, игрокам желательно выигрывать этот поединок.

18 апреля «Наполи» разошелся миром с «Интером» (1:1), а 11 числа на выезде уверенно обыграл «Сампдорию». Оба матча проходили в рамках чемпионата Италии.

«Лацио»

Подопечные Симоне Индзаги, после неудачного отрезка в чемпионате вновь вышли на победный путь, и на данный момент имеют серию из пяти побед в чемпионате. Команда отстает от неаполитанского клуба на два очка и очная встреча с «Наполи» станет для римлян хорошим шансом поменяться местами в турнирной таблице. Матч обещает быть интересным и напряженным.

18 апреля «Лацио» переиграл на своем поле «Беневенто» (5:3), а 11 апреля команда выиграла у «Вероны» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 2.15

Ничья – 3.66

Победит «Лацио» – 3.5

Статистика

«Лацио» одержал уже пятую победу подряд в Серии А

«Наполи» не знает поражений на своем поле 11 матчей подряд

«Наполи» оказался сильнее «Лацио» в последних четырех матчах, которые проводились в Неаполе

Три из последних четырех встреч команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Клуб из Неаполя очень качественно играет на своем поле и умеет настраиваться на важные матчи. Предполагаем, что игра не будет богата на забитые мячи, а «Лацио» уедет с нулем очков.