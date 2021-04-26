«Эйбар» – «Реал» Сосьедад: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эйбар» — «Реал» Сосьедад, который состоится 26 апреля 2021 года.

«Эйбар»

«Эйбар» не радует своих болельщиков и руководство в этом сезоне. Команда проиграла несколько матчей подряд и занимает последнюю строчку чемпионата Испании. У коллектива все еще остаются шансы на сохранение прописки, однако для этого необходимо выигрывать большинство оставшихся поединков в сезоне.

22 апреля «Эйбар» крупно проиграл «Гранаде» (1:4), а 18 числа команда была разгромлена «Атлетико» (0:5).

«Реал» Сосьедад

Команда занимает пятое место, но до четвертой строчки образовалась огромная пропасть в 20 пунктов. Коллектив может только сохранить свое место, а для этого необходимо побеждать аутсайдера Примеры и продолжать стабильно набирать очки в чемпионате. Основная борьба за пятое место будет вестись с «Бетисом» и «Вильярреалом».

22 апреля «Реал» Сосьедад обыграл «Сельту» (2:1), а 18 числа на своем поле команда проиграла «Севилье» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эйбар» – 4.43

Ничья – 3.65

Победит «Реал» Сосьедад – 1.909

Статистика

«Эйбар» не может выиграть более 10 матчей в чемпионате Испании

«Реал» Сосьедад проиграл всего три выездных матча в последних десяти встречах во всех турнирах

Девять из десяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Шесть из семи последних выездных матчей «Реал» Сосьедада закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реал» Сосьедада, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.909. Хозяева не могут найти свою игру и много пропускают. «Реал» Сосьедад находится в неплохой форме и в борьбе за пятое место Примеры, команда выглядит фаворитом, как и в данной встрече.