«Саутгемптон» – «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Лестер», который состоится 30 апреля 2021 года.
«Саутгемптон»
Команда проводит не самый убедительный сезон и сейчас находится на 15 месте, но имеет достаточный отрыв от зоны вылета, чтобы чувствовать себя в безопасности. Коллектив набрал всего три очка в пяти последних матчах, что не может радовать руководство и болельщиков. В матче против мотивированного «Лестера» коллективу придется очень тяжело.
21 апреля «Саутгемптон» проиграл «Тотенхему» (1:2) в чемпионате, а 18 числа в кубке ФА уступил «Лестеру» (0:1).
«Лестер»
Команда находится на третьем месте и продолжает удерживать отрыв от «Челси» в четыре пункта. Коллектив Брендана Роджерса проводит хороший сезон и его логичным завершением стали бы бронзовые медали АПЛ, но для этого команде нужно сделать еще несколько шагов. Вся команда находится в боевом составе без серьезно травмированных игроков.
26 апреля «Лестер» смог с трудом обыграть «Кристал Пэлас» (2:1), а 22 числа уверенно обыграл на своем поле «Вест Бромвич» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Саутгемптон» – 3.25
- Ничья – 3.94
- Победит «Лестер» – 2.17
Статистика
- «Саутгемптон» проиграл семь из десяти последних матчей, в то время как «Лестер» потерпел поражения всего три раза
- Последние четыре матча «Лестера» на выезде закончились итогом «обе забьют»
- «Саутгемптон» проиграл три последних матча «Лестеру» на своем поле
- Пять последних матчей между командами на поле «Саутгемптона» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Лестер», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. «Лисы» находятся в хорошей форме и до сих пор борются за медали в АПЛ. «Саутгемптону» будет очень сложно навязать серьезную борьбу своему сопернику. Предполагаем, что «Лестер» одержит уверенную победу.