«Саутгемптон» – «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Лестер», который состоится 30 апреля 2021 года.

«Саутгемптон»

Команда проводит не самый убедительный сезон и сейчас находится на 15 месте, но имеет достаточный отрыв от зоны вылета, чтобы чувствовать себя в безопасности. Коллектив набрал всего три очка в пяти последних матчах, что не может радовать руководство и болельщиков. В матче против мотивированного «Лестера» коллективу придется очень тяжело.

21 апреля «Саутгемптон» проиграл «Тотенхему» (1:2) в чемпионате, а 18 числа в кубке ФА уступил «Лестеру» (0:1).

«Лестер»

Команда находится на третьем месте и продолжает удерживать отрыв от «Челси» в четыре пункта. Коллектив Брендана Роджерса проводит хороший сезон и его логичным завершением стали бы бронзовые медали АПЛ , но для этого команде нужно сделать еще несколько шагов. Вся команда находится в боевом составе без серьезно травмированных игроков.

26 апреля «Лестер» смог с трудом обыграть «Кристал Пэлас» (2:1), а 22 числа уверенно обыграл на своем поле «Вест Бромвич» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 3.25

Ничья – 3.94

Победит «Лестер» – 2.17

Статистика

«Саутгемптон» проиграл семь из десяти последних матчей, в то время как «Лестер» потерпел поражения всего три раза

Последние четыре матча «Лестера» на выезде закончились итогом «обе забьют»

«Саутгемптон» проиграл три последних матча «Лестеру» на своем поле

Пять последних матчей между командами на поле «Саутгемптона» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз