«Брайтон» — «Лидс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 34-го тура АПЛ «Брайтон» — «Лидс», который пройдет 1 мая 2021 года.
«Брайтон»
«Брайтон», набравший 34 очка, базируется на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ. На данный момент «чайки» опережают зону вылета на семь очков за три тура до конца чемпионата.
На протяжении четырех последних матчей в лиге «Брайтон» не выигрывал. В данной серии команда проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Шеффилд Юнайтед» (0:1), а также разделила очки во встречах с «Челси» (0:0) и «Эвертоном» (0:0). Отметим, что в трех прошлых играх «Брайтона» сыграл исход ТМ(2,5).
«Лидс»
«Лидс», занимающий девятое место в общем зачете АПЛ, не проигрывал в шести последних турах. В данном отрезке «белые» одержали результативные победы над «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» (все 2:1), а также сыграли вничью с «Челси» (0:0), «Ливерпулем» (1:1) и «Манчестер Юнайтед (0:0).
В 33 проведенных поединках чемпионата „Лидс“ в общей сложности оформил 14 побед и пять ничьих, проиграв 14 матчей.
Котировки БК Pinnacle
- Победит „Брайтон“ — 2.29
- Ничья – 3.64
- Победит „Лидс“ — 3.26
Статистика
- В 9 из 11 прошлых гостевых матчах „Лидса“ выиграла ставка ТБ(2,5)
- „Брайтон“ не побеждал в 18 из 20 последних домашних играх
- „Брайтон“ не пропускал голы в 5 из 7 предыдущих домашних поединках
Прогноз
Поставить на победу „Брайтона“ с учетом форы (0) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.678. Хозяева сейчас нуждаются в очках, чтобы увеличить отрыв от зоны вылета, тогда, как „Лидс“ уже не решает никаких задач.