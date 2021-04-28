«Кротоне» — «Интер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:39

«Кротоне»

«Кротоне», набравший 18 очков, занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды уже нет шансов спастись от вылета во второй дивизион, т.к. дистанция от безопасной зоны составляет 13 баллов.

24 апреля «Кротоне» оформил пятую победу в сезоне, обыграв в гостях «Парму» (4:3). До этого команда проиграла шесть матчей подряд, пять из которых, завершились выигрышем ставки ТБ (2,5).

«Интер»

«Интер» уверенно идет навстречу чемпионскому титулу. За пять туров до конца чемпионата Италии миланский клуб опережает вторую «Аталанту» на 11 очков. По ходу розыгрыша лиги подопечные Антонио Конте одержали 24 победы и семь ничьих, проиграв только два поединка.

В прошлом туре «Интер» скромно победил дома «Верону» (1:0), а перед этим сыграл вничью со «Специей» и «Наполи» (1:1). В четырех прошлых матчах этой команды выиграл исход ТМ(2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кротоне» — 12.00

Ничья – 7.10

Победит «Интер» — 1.26

Статистика

В 19 из 21 матчах «Кротоне» выиграл исход ТБ (2,5)

(2,5) «Кротоне» пропускал минимум 2 гола в 14 из 15 прошлых матчах лиги

«Интер» не проигрывал в 17 предыдущих турах чемпионата

«Кротоне» проиграл 6 из 7 последних матчей на своем поле

Прогноз

Разместить ставку на победу «Интера» с форой (-1,5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.543. Гости практически не пропускали в прошлых турах, тогда, как у «Кротоне» стабильно проваливается защита.