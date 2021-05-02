«Бернли» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» — «Вест Хэм», который состоится 3 мая 2021 года.

«Бернли»

«Бернли» идет внизу турнирной таблицы АПЛ , однако команда имеет хороший отрыв от зоны вылета и если команда продолжит периодически добывать очки, то сможет безопасно закончить чемпионат и начинать подготовку к новому. Матч с «Вест Хэмом» скорее больше важен команде соперника, но это не значит, что хозяева выйдут на игру без желания и мотивации. Всех болельщиков ждет интересный матч, исход которого определить довольно сложно.

25 апреля «Бернли» неожиданно разгромил на выезде «Вулверхэмптон» (4:0), а 18 числа коллектив на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Вест Хэм»

Команда еще совсем недавно оказывала серьезное давление на «Челси» в контексте борьбы за места в первой четверке, которые дают путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. В последних матчах коллектив немного сдал свои позиции, но еще имеет теоретически шансы зацепиться за четвертое место. Первый шаг для этого будет победа над «Бернли», который никому просто так не дарит очки.

24 апреля «Вест Хэм» проиграл «Челси» (0:1), а 17 числа в напряженном поединке уступил «Ньюкаслу» (2:3). Оба матча прошли в рамках чемпионата Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бернли» – 3.05

Ничья – 3.49

Победит «Вест Хэм» – 2.45

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Вест Хэма» закончились тоталом больше 4.5 мячей

«Бернли» завершил на своем поле четыре из пяти матчей вничью

Пять из шести последних матчей между клубами завершились итогом «обе забьют – нет»

«Бернли» одержал победы в двух последних матчах с «Вест Хэмом»

Прогноз

Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, что гостям не будет легко в этом поединке и вполне возможно, что команда из Лондона даже пропустит первой, однако мотивация борьбы за Лигу Чемпионов должна помочь «Вест Хэму» одержать победу в этой встрече.