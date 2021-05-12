«Астон Вилла» – «Эвертон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Эвертон», который состоится 13 мая 2021 года.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» в этом сезоне является типичным середняком и может не беспокоиться о своей безопасности, ведь в начале чемпионата команда шла даже в лидирующей группе. В последних пяти встречах коллектив набрал всего четыре очка, что нельзя назвать хорошим результатом. Матч с «Эвертоном» обещает быть напряженным и интересным для всех поклонников английского футбола.
9 мая «Астон Вилла» на своем поле проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:3), а первого числа этого месяца обыграла на выезде «Эвертон» (2:1)
«Эвертон»
Коллектив Карло Анчелотти после хорошего старта в чемпионате, не смог удерживаться себя в группе лидеров и опустился вниз по турнирной таблице. Сейчас команда занимает восьмое место и продолжает претендовать на участие в еврокубках следующего футбольного года. Чтобы сделать еще один шаг к более высоким местам, «ирискам» нужна только победа.
9 мая «Эвертон» оказался на выезде сильнее «Вест Хема» (1:0), а первого числа проиграл в очередном туре АПЛ «Астон Вилле» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Астон Вилла» – 2.8
- Ничья – 3
- Победит «Эвертон» – 2.6
Статистика
- Шесть последних матчей «Астон Виллы» закончились тоталом больше 2.5 мячей и «обе забьют»
- Семь из десяти последних матчей «Эвертона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из последних пяти матчей между командами выиграл «Эвертон», а две встречи остались за «Астон Виллой»
- Шесть из восьми последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ТБ 2.5, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Исходя из статистики последних встреч команд, можно сделать вывод, что болельщиков ждет игра с большим количеством моментов и забитых голов в ворота соперника.