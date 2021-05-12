«Астон Вилла» – «Эвертон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Эвертон», который состоится 13 мая 2021 года.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в этом сезоне является типичным середняком и может не беспокоиться о своей безопасности, ведь в начале чемпионата команда шла даже в лидирующей группе. В последних пяти встречах коллектив набрал всего четыре очка, что нельзя назвать хорошим результатом. Матч с «Эвертоном» обещает быть напряженным и интересным для всех поклонников английского футбола.

9 мая «Астон Вилла» на своем поле проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:3), а первого числа этого месяца обыграла на выезде «Эвертон» (2:1)

«Эвертон»

Коллектив Карло Анчелотти после хорошего старта в чемпионате, не смог удерживаться себя в группе лидеров и опустился вниз по турнирной таблице. Сейчас команда занимает восьмое место и продолжает претендовать на участие в еврокубках следующего футбольного года. Чтобы сделать еще один шаг к более высоким местам, «ирискам» нужна только победа.

9 мая «Эвертон» оказался на выезде сильнее «Вест Хема» (1:0), а первого числа проиграл в очередном туре АПЛ «Астон Вилле» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 2.8

Ничья – 3

Победит «Эвертон» – 2.6

Статистика

Шесть последних матчей «Астон Виллы» закончились тоталом больше 2.5 мячей и «обе забьют»

Семь из десяти последних матчей «Эвертона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из последних пяти матчей между командами выиграл «Эвертон», а две встречи остались за «Астон Виллой»

Шесть из восьми последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз