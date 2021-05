Чемпионы и околочемпионы. Кому в сильнейших европейских лигах жить хорошо

А где-то еще не расставлены все точки над «i».

Чемпионат России завершен, а «Зенит» оформил титул еще две недели назад, а между тем в двух топ-чемпионатах чемпионская интрига жива. «Соккер.ру» проводит перепись чемпионов и слегка завидует фанатом клубов, чья бурная радость еще впереди.

Англия: «Манчестер Сити» оформил титул 11 мая

Сомнения в том, что команда Хосепа Гвардиолы вернет себе английский трон, отпали еще в марте. «Горожане» могли де-юре оформить победу в АПЛ 2 мая, но фанаты сорвали матч МЮ и «Ливерпуля». После этого «Сити» проиграл «Челси» в репетиции финала Лиги чемпионов и все-таки получил золотой подарок от соседей: в начале прошлой недели «Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» и сделал «Манчестер Сити» чемпионом.

Испания: «Атлетико» и «Реал» разыграют чемпионство в последнем туре

Грандиозная чемпионская гонка в Испании близка к развязке. Еще за два тура до финиша математические шансы на первое место сохраняли четыре команды: «Атлетико», «Реал», «Барселона» и «Севилья». Две последних вышли из чата, трофей отправится в Мадрид, но адрес пока не выбран. «Реал» мог обойти «матрасников» перед заключительным раундом, «сливочные» даже лидировали 20 минут в онлайн-таблице, но парни Симеоне одержали волевую победу над «Осасуной» и остались на первом месте.

В последнем туре «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом», который еще надеется сохранить прописку в Примере, а «Реалу» будет противостоять «Вильярреал» накануне своего финала Лиги Европы с МЮ . Судьба титула в руках «матрасников», но если они допустят ошибку, то «Реал» в случае собственной победы станет чемпионом второй год подряд. И такое развитие событий ни в коем случае не исключено. «Королевский клуб» дважды в XXI веке побеждал «Атлетико» в финалах Лиги чемпионов, сумеют ли «сливочные» выиграть заочный финал Примеры?

Италия: «Интер» прервал 9-летнюю гегемонию «Ювентуса»

«Старая Синьора» начинала свою грандиозную чемпионскую серию в Италии с Антонио Конте у руля и Андреа Пирло в полузащите. Они же приняли деятельное участие в свержении приросшего к трону «Ювентуса»: Антонио Конте за два года построил чемпионский «Интер», который досрочно завоевал Скудетто, а Андреа Пирло уронил «Ювентус», который за тур до финиша чемпионата занимает 5-ю строчку и рискует остаться без путевки в Лигу чемпионов.

Германия: «Бавария» выиграла Бундеслигу в 9-й раз подряд

Мюнхенцы начали свою серию на год позже «Ювентуса» и теперь догнали «бьянконери» по числу выигранных титулов подряд. Причем вообще не похоже, чтобы в Германии что-нибудь поменялось в ближайшее время. Кажется, у «Баварии» будет и 10-й, и 11-й, и 12-й триумф кряду…

Франция: «Лилль» близок к свержению ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» занимал первую строчку в 7 из 8 предыдущих розыгрышей Лиги 1, но сейчас французский гегемон близок к осечке. За тур до финиша сезона во Франции лидирует «Лилль», опережающий ПСЖ на одно очко. В заключительном раунде «доги» сыграют с решившим все турнирные задачи «Анже», а парижанам будет противостоять еще рискующий вылететь в Лигу 2 «Брест». Если «Лилль» выиграет, то вне зависимости от результата матча ПСЖ станет чемпионом Франции.

Португалия: «Спортинг» взобрался на первую строчку впервые за 19 лет

После того как «Спортинг» стал лучшей командой Португалии в сезоне-2001/02, на протяжении следующих 18 лет первое место разыгрывали «Порту» (11 титулов) и «Бенфика» (7). И вот, наконец, безумно долгое ожидание завершено. «Спортинг» — чемпион! В 36 турах «львы» не потерпели ни одного поражения, но уже после оформления чемпионства впервые в сезоне проиграли: «Бенфика» взяла верх в лиссабонском дерби со счетом 4:3 и не позволила соседям добраться до рекорда всех времен.

Нидерланды: «Аякс» — первый

2 мая «Аякс» в дежурном режиме разгромил «Эммен» (4:0) и в 35-й раз стал сильнейшей командой Голландии. Причастен к этому титулу и Квинси Промес, который зимой перебрался из Амстердама в Москву. Спартаковец вправе рассчитывать на золотую медаль Эредивизие в дополнение к «серебру» РПЛ .

