Мексиканцы заставили игроков из США плакать. Футболист «Локомотива» снова выиграл Золотой Кубок

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07 июля 2025, 09:27

Эмоциональный финал.

Мексика доминирует на Золотом Кубке КОНКАКАФ

Все хозяева ЧМ -2026 поменяли тренеров. Канадцев готовит американец Джесси Марш. В сборную США пригласили бывшего тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. А мексиканцы ответили ставкой на проверенного ветерана. Агирре в третий раз возглавил сборную Мексики. Тренер вернулся к знакомой должности спустя 14 лет. Бывший наставник «Мальорки» мог выйти на пенсию, но когда мексиканскому футбольному человеку предлагают переиграть сборную США , то он не отказывается.

В 2009 году команда Агирре разнесла американцев в финале Золотого кубка в Нью-Джерси со счетом 0:5 на глазах почти 80 тысяч зрителей. Сборная Мексики – вечный фаворит региональных турниров. Сборная США тоже часто в финалах, но они пока не обогнали мексиканцев по количеству трофеев. Американцы активно развивают клубный футбол, большим шагом стал отказ от классической спортивной системы подготовки кадров через университеты. Теперь футболистов готовят академии клубов МЛС .

Некоторые американские таланты представляют европейские клубы, но в составе сборной США не сверкают. Не хватает идеального тренера, у Почеттино тоже были обидные поражения. Маурисио понимал, что на домашнем Золотом Кубке от него ждут не просто выхода в финал, а победы, но суперкомпьютер ошибся в прогнозе. Сборная Мексики доказала статус фаворита. По отношению к национальной команде мексиканцы похожи на итальянцев: эмоциональные футболисты сражаются до конца.

С 1991 года, когда впервые провели турнир под названием Золотой Кубок (до этого были другие региональные соревнования), у Мексики 10 побед и 3 неудачных финала после 18 попыток. Турнир настолько любим командой и фанатами, что в двух финалах обыгрывали бразильцев. Для Золотого кубка приглашение гостей – привычное дело. В этот раз сыграла главная команда Саудовской Аравии. Именно подопечных французского тренера Эрве Ренара мексиканцы обыграли в первом раунде плей-офф.

Американцы рыдали после проигранного финала

Молодые футболисты сборной США рыдали, а мексиканцы устроили хоровод после финала в Хьюстоне. На стадионе было 70 тысяч зрителей, часть из них мексиканцы. Вряд ли нужно объяснять, почему сейчас между Мексикой и США натянутые отношения. Хотя молодые мексиканцы, которых депортируют американцы, часто через неделю снова возвращаются в соседнюю страну – границы слишком длинная, невозможно перекрыть поток нелегалов, отношения испортились из-за жестких методов миграционной службы.

По реакции игроков сборной Мексики, а также по бурному празднованию победы понятно, что Агирре и его подопечные понимали цену поражения. У сборной США не было похожей мотивации поставить на место дерзких соседей. Зато тренер Почеттино знал, что от результата финала зависит его будущее на посту. Сборная Мексики не разгромила американцев, победили с разницей в один мяч, поэтому вряд ли аргентинца отправят в отставку. Но похвастаться ему тоже нечем, мексиканцы были заметно лучше.

Команда Агирре уверенно владела мячом, у них на десять ударов больше, а разница по выстрелам в створ 3:8 в пользу гостей в финале. Сборная Мексики показала логичный футбол в схеме «4-3-3». Были мелкие ошибки в защите, в том числе с участием Монтеса из «Локомотива», но высокий оборонец не навредил новому голкиперу сборной Мексики Малагону. Легендарный Очоа в заявке, но теперь Гильермо в роли запасного вратаря и ассистента главного тренера. В финале голкиперы не стали главным героями.

После огненного шоу на церемонии открытия финала американцы открыли счет голам. Красивый удар головой удался защитнику «Кристал Пэлас» Ричардсу. Мяч попал за линию ворот рикошетом от перекладины. Все голы в финале получились красивыми, ведь опытный форвард Хименес сравнял счет в первом тайме богатырским ударом левой ногой в «девятку». Рауль отпраздновал гол в стиле Жоты, он играл с Диогу в «Вулверхэмптоне». А победу сборной Мексике принес удар головой капитана Альвареса.

Сборная США пока не готова к домашнему мундиалю

Технически, тактически и морально сборная США не похожа на команду, которая зайдет далеко на домашнем чемпионате мира через год. Провалились попытки заманить Юргена Клоппа на пост главного тренера, а ставка на Маурисио Почеттино вызвала волну шуток о «Тоттенхэме». У Почеттино возник конфликт с главной звездой сборной США – атакующим хавбеком Пулишичем из «Милана». Американец хотел сыграть в товарищеских матчах накануне Золотого Кубка, но просил дать ему отдых на самом турнире.

Почеттино разозлился и не включил звездного футболиста в заявку. А у мексиканцев была потеря по ходу турнира. Луис Чавес из «Динамо» на тренировке сборной получил разрыв крестообразной связки, беднягу ждут на поле лишь в следующем году. Надеется успеть набрать форму до ЧМ -2026 и опередить конкурентов. Теперь у Чавеса две победы на Золотом Кубке, как у тренера Агирре, а у защитника «Локомотива» Монтеса три кубка в коллекции. Хотя все уступают 39-летнему голкиперу Очоа.

Гильермо взял шестой Золотой кубок. Если не завяжет с футболом через год, то будет резервным вратарем на ЧМ -2026. Мексиканцы с оптимизмом смотрят в будущее, они сыграют на родной земле при бешеной поддержке публики, а также получат козырь – быструю акклиматизацию. На Клубном чемпионате мира участники часто говорят о погоде. Через год в Мексике, США и Канаде жара может стать важным фактором для сборных. Хотя никакая погода не сделает сборную США Почеттино фаворитом.