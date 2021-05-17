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Бензема — лучший французский игрок, выступающий за рубежом

17 мая 2021, 09:29

Союз французских профессиональных игроков (UNFP) признал нападающего «Реала» Карима Бензема лучшим французским футболистом, выступающим за рубежом.

В голосовании форвард опередил Уго Льориса («Тоттенхэм»), Нголо Канте («Челси»), Усмана Дембеле («Барселона»), Ферлана Менди («Реал»), а также других претендентов. Бензема уже получал данную награду в 2019 году.

Бензема — лучший французский игрок, выступающий за рубежом

Напомним, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что Бензема не сыграет на Евро-2020.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
17 мая в 18:22
Дешам либераст с новомодными принципами...
Бензема не просто лучший французкий легионер, он просто лучший французкий футболист!
Стабильно, без спадов играть на высочайшем уровне много лет не каждому дано. Он, к сожалению, одновременно, и один из самых недооцененных игроков.
А Дешам просто дурак, а дуракам, как известно, везет. Правда, за счет большой группы блестящих игроков французкой сборной. Да, еше: Дешам мстительный" дурак.
RaulReal
RaulReal
17 мая в 13:16
А в номинации лучшие французские клоуны выигрывает два брата из Барселоны)))
Alex12357
Alex12357
17 мая в 11:27
Нголо Канте- во много раз превосходит,посмотрим кудя потянется Безмен с уходом Лысого!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
17 мая в 11:15
сто лет один ответ. А молодые?
sir_Alex
sir_Alex
17 мая в 10:09
Без вариантов. Все остальные ещё хуже)))
STVA 1
STVA 1
17 мая в 09:43
Наверное это так!
ОПС
ОПС
17 мая в 09:30
Французам, наверное виднее.
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