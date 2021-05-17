Бензема — лучший французский игрок, выступающий за рубежом

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17 мая 2021, 09:29

Союз французских профессиональных игроков ( UNFP ) признал нападающего «Реала» лучшим французским футболистом, выступающим за рубежом.

В голосовании форвард опередил Уго Льориса («Тоттенхэм»), Нголо Канте («Челси»), Усмана Дембеле («Барселона»), Ферлана Менди («Реал»), а также других претендентов. Бензема уже получал данную награду в 2019 году.

Напомним, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что Бензема не сыграет на Евро-2020.