Бензема — лучший французский игрок, выступающий за рубежом

Союз французских профессиональных игроков (UNFP) признал нападающего «Реала» Карима Бензема лучшим французским футболистом, выступающим за рубежом.
В голосовании форвард опередил Уго Льориса («Тоттенхэм»), Нголо Канте («Челси»), Усмана Дембеле («Барселона»), Ферлана Менди («Реал»), а также других претендентов. Бензема уже получал данную награду в 2019 году.
Напомним, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что Бензема не сыграет на Евро-2020.
Бензема не просто лучший французкий легионер, он просто лучший французкий футболист!
Стабильно, без спадов играть на высочайшем уровне много лет не каждому дано. Он, к сожалению, одновременно, и один из самых недооцененных игроков.
А Дешам просто дурак, а дуракам, как известно, везет. Правда, за счет большой группы блестящих игроков французкой сборной. Да, еше: Дешам мстительный" дурак.
Бензема не просто лучший французкий легионер, он просто лучший французкий футболист!
Стабильно, без спадов играть на высочайшем уровне много лет не каждому дано. Он, к сожалению, одновременно, и один из самых недооцененных игроков.
А Дешам просто дурак, а дуракам, как известно, везет. Правда, за счет большой группы блестящих игроков французкой сборной. Да, еше: Дешам мстительный" дурак.