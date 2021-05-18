«Вальядолид» – «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Вальядолид» — «Атлетико», который состоится 22 мая 2021 года.

«Вальядолид»

Команда занимает предпоследнее место и имеет теоретические шансы на спасение только в случае победы над мотивированным «Атлетико» в последнем туре. При этом коллективу еще стоит надеяться, что прямые конкуренты потеряют очки в своих поединках. В пяти последних матчах клуб набрал всего два очка. Всех поклонников испанского футбола ждет интересный матч

16 мая «Вальядолид» крупно проиграл «Реалу» Сосьедад (1:4), а 11 числа на своем поле уступил «Вильярреалу» (0:2).

«Атлетико»

Несмотря на проблемы в концовке чемпионата, чемпионство Испании в руках команды Диего Симеоне. Чтобы одеть на себя золотые медали Примеры, «матрасникам» будет просто достаточно выиграть данный поединок. Поэтому команда выйдет очень заряженной и хозяевам поля будет очень непросто решать свою задачу сохранения прописки.

16 мая «Атлетико» вырвал победу на последних минутах у «Осасуны» (2:1), а 12 числа с тем же счетом обыграли и «Реал» Сосьедад. Оба матча прошли в рамках Примеры.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» – 9.56

Ничья – 5.17

Победит «Атлетико» -1.37

Статистика

«Вальядолид» не может победить уже 11 матчей подряд

«Атлетико» выиграл только одну игру из последних семи выездных матчей во всех турнирах

«Атлетико» выиграл девять из десяти последних матчей с «Вальядолидом»

Семь из последних восьми матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.13. Коллектив Диего Симеоне не захочет откладывать свои дела на второй тайм и постарается с первых минут решить судьбу чемпионства в Испании.