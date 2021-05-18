«Эйбар» – «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эйбар» — «Барселона», который состоится 22 мая 2021 года.

«Эйбар»

«Эйбар» стал главным аутсайдером этого сезона чемпионата Испании. Команда стала первой, кто точно покинет примеру после окончания сезона. Коллектив не смог показывать стабильных результатов на протяжении всех отрезков чемпионата, поэтому их понижение в классе закономерно и клуб начнет свой новый путь уже в Сегунде

16 мая «Эйбар» крупно проиграл «Валенсии» (1:4), а 13 числа сыграл вничью на своем поле с «Бетисом» (1:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

«Барселона»

Команда Рональда Кумана очень плохо проводит завершительный отрезок чемпионата. В прошлом туре коллектив потерял все шансы на чемпионство, а потому сезон можно считать проваленным. Матч с последней командой чемпионата, «сине-гранатовые» должны выигрывать, чтобы не пропустить на третье место «Севилью».

16 мая «Барселона» проиграла на своем поле «Сельте» (1:2), а 11 числа каталонцы сыграли вничью с «Леванте» (3:3). Матчи проходили в рамках Примеры.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эйбар» – 5.74

Ничья – 4.89

Победит «Барселона» – 1.52

Статистика

«Эйбар» выиграл два поединка из последних десяти матчей, а «Барселона» одержала пять побед

Пять из семи последних матчей «Эйбара» на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эйбар» не выигрывает у «Барселоны» уже 13 матчей подряд

Восемь из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. «Эйбар» находится не в лучшей физической форме и эмоциональном состоянии, поэтому для гостей не составит труда одержать победу, которая оставит их на третьем месте.