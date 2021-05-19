«Кельн» – «Шальке»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Кельн» – «Шальке», который состоится 22 мая 2021 года.
«Кельн»
Коллектив занимает предпоследнее место в чемпионате и может покинуть Бундеслигу уже после нынешнего матча, если не сможет добыть три очка. К тому же, кроме своего результата, необходимо будет смотреть на результат параллельных матчей. В последних пяти матчах клуб набрал семь очков. Матч против главного аутсайдера чемпионата на своем поле – хороший шанс попытаться исправить ситуацию.
15 мая «Кельн» сыграл вничью с «Гертой» (0:0), а девятого числа на своем поле крупно проиграл «Фрайбургу» (1:4).
«Шальке»
Команда еще несколько туров назад потеряла все шансы на сохранение прописки в главном чемпионате Германии, а поэтому сейчас доигрывает чемпионат без особого стремления набирать очки. Матч с мотивированным «Кельном» станет последним для клуба из Гельзенкирхена матчем в Бундеслиге как минимуму на один сезон.
15 мая «Шальке» обыграл «Айнтрахт» Ф (4:3), а девятого числа на своем поле уступил «Герте» (1:2). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кельн» – 1.367
- Ничья – 5.37
- Победит «Шальке» – 7.99
Статистика
- «Шальке» выиграл два из последних десяти матчей в чемпионате Германии
- Пять последних матчей «Кельна» на своем поле закончились исходом «обе забьют»
- «Шальке» не выигрывает у «Кельна» уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между командами заканчивались исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Кельна» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. «Шальке» давно не имеет целей в чемпионате, а «Кельну» по силам побороться за сохранение места в Бундеслиге. Предполагаем, что хозяева уверенно одержат победу.