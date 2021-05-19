«Кельн» – «Шальке»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Кельн» – «Шальке», который состоится 22 мая 2021 года.

«Кельн»

Коллектив занимает предпоследнее место в чемпионате и может покинуть Бундеслигу уже после нынешнего матча, если не сможет добыть три очка. К тому же, кроме своего результата, необходимо будет смотреть на результат параллельных матчей. В последних пяти матчах клуб набрал семь очков. Матч против главного аутсайдера чемпионата на своем поле – хороший шанс попытаться исправить ситуацию.

15 мая «Кельн» сыграл вничью с «Гертой» (0:0), а девятого числа на своем поле крупно проиграл «Фрайбургу» (1:4).

«Шальке»

Команда еще несколько туров назад потеряла все шансы на сохранение прописки в главном чемпионате Германии, а поэтому сейчас доигрывает чемпионат без особого стремления набирать очки. Матч с мотивированным «Кельном» станет последним для клуба из Гельзенкирхена матчем в Бундеслиге как минимуму на один сезон.

15 мая «Шальке» обыграл «Айнтрахт» Ф (4:3), а девятого числа на своем поле уступил «Герте» (1:2). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кельн» – 1.367

Ничья – 5.37

Победит «Шальке» – 7.99

Статистика

«Шальке» выиграл два из последних десяти матчей в чемпионате Германии

Пять последних матчей «Кельна» на своем поле закончились исходом «обе забьют»

«Шальке» не выигрывает у «Кельна» уже пять матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между командами заканчивались исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Кельна» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. «Шальке» давно не имеет целей в чемпионате, а «Кельну» по силам побороться за сохранение места в Бундеслиге. Предполагаем, что хозяева уверенно одержат победу.