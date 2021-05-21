«Сампдория» – «Парма»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» – «Парма», который состоится 22 мая 2021 года.

«Сампдория»

«Сампдория» заняла девятое место по итогам чемпионата, и результат последнего матча уже не может повлиять на положение команды. Коллектив провел стабильный сезон, но в некоторых матчах не хватало везения и концентрации, что не позволило клубу занять место повыше. В матче с одним из аутсайдеров команда может завершить сезон красивой домашней победой.

16 мая «Сампдория» обыграла на выезде «Удинезе» (0:1), а 12 числа команда сыграла на своем поле вничью со «Специей» (2:2).

«Парма»

«Парма» стала самой безнадежной командой чемпионата. Коллектив проиграл подряд несколько матчей и занимает последнее место в таблице. Следующий сезон команда начнет в Серии B и попробует за год доказать, что может быстро вернуться в главную Лигу Италии. Против крепкой «Сампдории» на выезде у «Пармы» откровенно мало шансов.

16 мая «Парма» проиграла на своем поле «Сассуоло» (1:3), а 12 числа на выезде минимально уступила «Лацио». Оба матча прошли в рамках серии А.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сампдория» – 1.793

Ничья – 4.28

Победит «Парма» – 4.07

Статистика

«Парма» проиграла восемь последних матчей подряд в чемпионате Италии

«Сампдория» проиграл один матч из пяти последних на своем поле

«Сампдория» выиграла два последних матча у «Пармы»

Три из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Сампдории» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Парма» на данный момент находится в очень плохой форме и команда не способна бороться с середняками чемпионата. «Сампдория» одержит уверенную победу.