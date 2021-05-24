«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 08:43

«Вильярреал»

На стадии полуфинала Лиги Европы «Вильярреал» одолела «Арсенал». Коллектив из Испании добился домашней победы над соперником (2:1), а ответный матч в Англии завершился вничью (0:0).

Четыре прошлых матча «Вильярреал» провел в чемпионате Испании. Там «желтая субмарина» добилась побед над «Вальядолидом» (2:0) и «Севильей» (4:0), а также проиграла «Сельте» (2:4) и «Реалу» (1:2).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» прошел в финал Лиги Европы по итогам противостояния с «Ромой». Английский клуб разгромил соперника в домашней игре (6:2), а ответный матч в Италии завершился в пользу «Ромы» (3:2).

Пять последующих игр « МЮ » провел в английской Премьер-лиге. Там команда смогла победить «Астон Виллу» (3:1) и «Вулверхэмптон» (3:1), а также потерпела поражения от «Лестера» (1:2) и «Ливерпуля» (2:4), и сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» — 4.741

Ничья – 3.664

Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.88

Статистика

4 прошлых очных встреч команд завершились вничью 0:0

В 2 из 3 последних матчах Лиги Европы «Вильярреал» забивал и пропускал голы

«Манчестер Юнайтед» забивал и пропускал голы в 7 предыдущих играх во всех турнирах

Прогноз

Разместить ставку на «обе забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.932. «Манчестер Юнайтед» отличался голами и их пропускал в двух прошлых поединках Лиги Европы, а «Вильярреал» отличался результативными ударами в 14 из 15 прошлых играх во всех турнирах.