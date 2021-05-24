«Мальорка» — «Сарагоса». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:54

В нынешнем сезоне «Мальорка» уже обеспечила себе выход в Примеру. Букмекерская контора БК Pinnacle представила котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

«Мальорка» — фаворит этого матча. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30. Еще одна актуальная ставка — победа «Сарагосы» по 5.20.

Форма команд

«Мальорка» набрала 78 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице. Команда уже обеспечила себе выход в Примеру. В нынешнем сезоне клуб выиграл 23 поединка, девять раз играл вничью и проиграл в восьми матчах. Также в активе этой команды 50 забитых мячей 25 пропущенных. В последних играх «Мальорка» демонстрирует неплохой футбол, клуб часто набирает очки и уже точно не упустит вторую строчку.

«Сарагоса» набрала в этом сезоне 50 пунктов. У клуба в активе 13 побед, 11 ничьих и 16 поражений. Клуб расположился на десятой строчке в турнирной таблице. Команда забила 36 мячей и пропустила столько же голов. В последних поединках у «Сарагосы» на удивление хорошая статистика. Команда активно набирает очки и выдает неплохой отрезок в конце сезона. «Сарагоса» удивляет не только своих болельщиков, но и всех, кто следит за Сегундой, ведь в этом сезоне игру клуба сложно было назвать привлекательной для просмотра.

Информация для ставок

«Мальорка» не проигрывает четыре матча кряду

«Сарагоса» не проигрывает пять матчей подряд

«Мальорка» забила шесть голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на ничейный исход или победу «Сарагосы» по коэффициенту 2.00. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.80.