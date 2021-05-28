«Мирандес» – «Сабадель»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Мирандес» – «Сабадель», который состоится 30 мая 2021 года.

«Мирандес»

«Мирандес» провел стабильный сезон, но по его итогам не может претендовать на зону плей-офф. Команда идет на девятом месте и доигрывает сезон без турнирных целей и задач. Команда в последних пяти поединках набрала пять очков, одержав победу только в одном матче. Матч с «Сабаделем» будет более важен для соперника, который еще не решил свои задачи.

24 мая «Мирандес» сыграл вничью с «Реал Овьедо» (0:0), а 19 числа также разошелся миром с «Леганесом» (1:1). Оба матча прошли в рамках Сегунды.

«Сабадель»

У команды очень сложная турнирная ситуация. Чтобы сохранить место в сегунде, «Сабадель» должен обязательно выигрывать свой матч и ожидать осечки сразу двух соперников. Вероятнее всего, команда покинет второй по силе чемпионат Испании, но маленькая надежда на чудо остается. Главной задачей коллектива является победа в этом матче.

24 мая «Сабадель» выиграл у «Понферрадины» (2:0), а 19 числа на выезде уступил «Алькоркону» (0:2). Оба матча прошли в рамках Сегунды

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мирандес» – 4.59

Ничья – 3.83

Победит «Сабадель» – 1.793

Статистика

«Мирандес» выиграл два матча из десяти последних в чемпионате, а «Сабадель» одержал три победы

Две из трех последних встреч команд завершились ничейными результатами

Три из четырех последних домашних поединков «Мирандеса» закончились ничьими

Пять из шести последних матчей «Сабаделя» в чемпионате завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.83. Обе команды находятся не в лучшей форме, но «Сабаделю» надо рисковать и играть на победу. Предполагаем, что гости максимум смогут добыть всего одно очко в этой встрече.