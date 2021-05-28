«Брентфорд» — «Суонси». Прогноз и ставки БК Pinnacle

«Брентфорд»
«Брентфорд» отлично проявил себя в полуфинале Чемпионшип после поражения от «Борнмута» (0:1). Удалось команде собраться и на домашней арене добыть столь важную для себя победу 3:1 и выйти в финал плей-офф, чтобы побороться за право выйти в АПЛ. Поражение от «Борнмута» стало единственные в 14 последних встречах команды.
«Суонси»
«Суонси» в рамках полуфинала плей-офф сумел разобрался с «Барнсли». Все решила минимальная гостевая победа, добытая со счетом (1:0). На протяжении этого сезона команда строила свою игру делая ставку на оборонительную игру.
Информация для ставок
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Победит «Брентфорд – 1,93
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Ничья – 3,40
- Победит „Суонси“ — 4,48
Статистика
- „Брентфорд“ выиграл 5 из 6 последних матчей
- „Суонси“ одержал победу в четырех из 10 выездных поединках
- Два последних очных противостояний команд завершились вничью
Прогноз
Сложно отдать в этом матче кому-то преимущество. Достойное выступление в рамках плей-офф подталкивают к мнению, что для определения победителя командам придется провести овертайм, а возможно даже пробить пенальти. Не будем ничего выдумывать играем ничью с коэффициентом 3,40.