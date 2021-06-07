Франция – Болгария: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Франция – Болгария, который состоится 8 июня 2021 года.

Франция

Действующие чемпионы мира продолжают подготовку к Чемпионату Европы, и очередным товарищеским матчем станет встреча с Болгарией. Команда практически не имеет проблем со здоровьем футболистов и надеется качественно выступить на предстоящем турнире. За последние десять встреч, коллектив проиграл лишь один товарищеский матч, а поэтому болгарским игрокам придется очень постараться, чтобы добиться положительного результата на поле соперника.

2 июня сборная Франции обыграла на своем поле Уэльс, а 31 марта коллектив одолел на выезде Боснию и Герцеговину (1:0).

Болгария

Сборная Болгарии не показывает хороших результатов уже довольно продолжительное время и давно не выступает на серьезных международных турнирах. Матч против Франции поможет определить проблемы коллектива, которые тренерский штаб должен будет решить перед ближайшими официальными поединками. Команда не может выиграть уже несколько матчей подряд

5 июня Болгария минимально проиграла России (0:1), а первого числа разошлась миром со Словакией (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 1.12

Ничья – 9

Победит Болгария – 26

Статистика

Болгария не выигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

Франция проиграла всего один матч на своем поле из последних 10 встреч

Франция выиграла три последних матча против Болгарии

Четыре из последних пяти матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на Францию с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Подопечные Дидьше Дешама на голову сильнее сборной Болгарии и перед официальными поединками захотят обрести уверенность, благодаря крупной победе в товарищеской встрече.