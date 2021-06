Весь мир держит кулаки за Эриксена. Врачи спасли Кристиану жизнь прямо на поле

На данный момент сообщают, что состояние стабилизировалось.

Эриксен потерял сознание по ходу матча

На повторе видно, что Кристиан начал терять равновесие, без столкновений и в неигровом эпизоде. Ему стало плохо, Кьер среагировал, а потом дождались врачей. Датчане – красавцы, что умно обступили место оказание первой помощи, чтобы лишние взгляды не мешали медикам.

Все испугались, когда врачи начали делать массаж сердца. Это значило, что зафиксировали полное отсутствие сознания. Эриксен не дышал или дышал неправильно, или же у него не было пульса. Каждому важно это знать – у человека, что оказывает помощь, есть секунды для оценки ситуации. На все про все до четырех минут.

Чуть позже медикам принесли дефибриллятор из «Скорой помощи» – транспортировать Кристиана до того, как вернут в сознание, смысла не было. Но важно, что датчанин покидал поле в сознании, судя по фотографии, которая облетела весь мир. Дефибриллятор, к сожалению, говорит, что была остановка сердца, но приход в сознание – надежда.

Врачи скажут позже, что точно случилось, но на данный момент допускают сердечный приступ. Говорят, агент Кристиана подтвердил – он в сознании и может говорить. Это хорошо.

УЕФА объявил, что «состояние стабилизировалось»

Официально сообщили, что Эриксена доставили в больницу, а его состояние стабилизировалось. Обнадеживающая новость, ведь реакция футбольного мира единственно возможная. Все очень испугались, за Кристиана молились, кому это близко, и поддерживали.

Бедняги из сборных Финляндии и Дании, а также мама его сыновей Сабрина пережили худшие минуты в жизни. Важно, что Кристиан дышит самостоятельно – сообщение итальянских журналистов, поэтому оставим врачам их работу, а Эриксену пожелаем быстро оклематься.

Пусть все случившееся объяснится самой безвредной для его жизни причиной, микроинфарктом. Датчане сообщили, что Эриксен в сознании и проходит обследования:

Правильно хвалят арбитра матча Энтони Тэйлора – среагировал достаточно быстро (остановил игру через три секунды после падения Эриксена). Не исключено, что поначалу Кристиан был в сознании, именно с этим связана пауза, которая понадобилась врачам до начала закрытого массажа сердца. Большой палец вверх Симону Кьеру – был рядом с Эриксеном одним из первых, проверяя, не проглотил ли партнер язык, а потом поддержал его подругу.

Будем ждать хороших новостей и пытаемся собраться

Разумеется, случай скажется на всех ближайших матчах. Вы по своему состоянию сейчас можете представить, как испугались за жизнь Эриксена футболисты команд Бельгии и России. Даже полная изоляция за несколько часов до матча не спасет от информации, которая потрясла весь мир. Матч Дании и Финляндии доиграют сегодня с 21:30 – крутые мужики, что на такое согласились.

Датские телеканалы сообщают, что у Кристиана был сердечный приступ. Эту информацию надо проверять, но оценки врачей вертятся именно вокруг такого диагноза. Маротта оперативно связался с представителем датского медицинского штаба, и ему сказали: «Сохраняем оптимизм в ситуации». Помним, что у Касильяса был сердечный приступ на тренировке в «Порту» и врачи сработали оперативно.

Тут похожая ситуация, но врачи, конечно же, будут внимательно следить за состоянием Эриксена. Надеемся на счастливое, насколько это возможно, завершение. А пока все в футбольном мире едином порыве, как и должны, желают Кристиану здоровья.

Шокированные ребята из «Интера» связывают каждую мысль с Эриксеном:

«Тоттенхэм Хотспурс»: «Поправляйся, Кристиан. Вся семья „шпор“ с тобой».

«Арсенал» желает Кристиану всего самого лучшего по ходу к восстановлению.

