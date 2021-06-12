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Весь мир держит кулаки за Эриксена. Врачи спасли Кристиану жизнь прямо на поле

вчера, 21:30
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На данный момент сообщают, что состояние стабилизировалось.

Эриксен потерял сознание по ходу матча

На повторе видно, что Кристиан начал терять равновесие, без столкновений и в неигровом эпизоде. Ему стало плохо, Кьер среагировал, а потом дождались врачей. Датчане – красавцы, что умно обступили место оказание первой помощи, чтобы лишние взгляды не мешали медикам.

Все испугались, когда врачи начали делать массаж сердца. Это значило, что зафиксировали полное отсутствие сознания. Эриксен не дышал или дышал неправильно, или же у него не было пульса. Каждому важно это знать – у человека, что оказывает помощь, есть секунды для оценки ситуации. На все про все до четырех минут.

Чуть позже медикам принесли дефибриллятор из «Скорой помощи» – транспортировать Кристиана до того, как вернут в сознание, смысла не было. Но важно, что датчанин покидал поле в сознании, судя по фотографии, которая облетела весь мир. Дефибриллятор, к сожалению, говорит, что была остановка сердца, но приход в сознание – надежда.

Врачи скажут позже, что точно случилось, но на данный момент допускают сердечный приступ. Говорят, агент Кристиана подтвердил – он в сознании и может говорить. Это хорошо.

УЕФА объявил, что «состояние стабилизировалось»

Официально сообщили, что Эриксена доставили в больницу, а его состояние стабилизировалось. Обнадеживающая новость, ведь реакция футбольного мира единственно возможная. Все очень испугались, за Кристиана молились, кому это близко, и поддерживали.

Бедняги из сборных Финляндии и Дании, а также мама его сыновей Сабрина пережили худшие минуты в жизни. Важно, что Кристиан дышит самостоятельно – сообщение итальянских журналистов, поэтому оставим врачам их работу, а Эриксену пожелаем быстро оклематься.

Пусть все случившееся объяснится самой безвредной для его жизни причиной, микроинфарктом. Датчане сообщили, что Эриксен в сознании и проходит обследования:

Правильно хвалят арбитра матча Энтони Тэйлора – среагировал достаточно быстро (остановил игру через три секунды после падения Эриксена). Не исключено, что поначалу Кристиан был в сознании, именно с этим связана пауза, которая понадобилась врачам до начала закрытого массажа сердца. Большой палец вверх Симону Кьеру – был рядом с Эриксеном одним из первых, проверяя, не проглотил ли партнер язык, а потом поддержал его подругу.

Будем ждать хороших новостей и пытаемся собраться

Разумеется, случай скажется на всех ближайших матчах. Вы по своему состоянию сейчас можете представить, как испугались за жизнь Эриксена футболисты команд Бельгии и России. Даже полная изоляция за несколько часов до матча не спасет от информации, которая потрясла весь мир. Матч Дании и Финляндии доиграют сегодня с 21:30 – крутые мужики, что на такое согласились.

Датские телеканалы сообщают, что у Кристиана был сердечный приступ. Эту информацию надо проверять, но оценки врачей вертятся именно вокруг такого диагноза. Маротта оперативно связался с представителем датского медицинского штаба, и ему сказали: «Сохраняем оптимизм в ситуации». Помним, что у Касильяса был сердечный приступ на тренировке в «Порту» и врачи сработали оперативно.

Тут похожая ситуация, но врачи, конечно же, будут внимательно следить за состоянием Эриксена. Надеемся на счастливое, насколько это возможно, завершение. А пока все в футбольном мире едином порыве, как и должны, желают Кристиану здоровья.

Шокированные ребята из «Интера» связывают каждую мысль с Эриксеном:

«Тоттенхэм Хотспурс»: «Поправляйся, Кристиан. Вся семья „шпор“ с тобой».

«Арсенал» желает Кристиану всего самого лучшего по ходу к восстановлению.

«Милан» поддержал коллег:

Инсайдер Джанлука Ди Марцо сообщил, что Эриксен чувствует себя лучше:

Даже тот факт, что УЕФА разрешило матч Бельгии и России по расписанию – неплохая новость, ведь значит, что ситуация с Кристианом позволяет выйти на поле следующим командам. Конечно, тяжело себя поставить на место футболистов, поскольку они пропустили ситуацию через себя. В кресле или на диване стало плохо, а им надо выходить и бегать за мячом.

Желаем Бельгии и России сегодня показать чудеса волевого футбола, ведь шокирующий эпизод повлиял на их состояние. Не хочется быть излишне оптимистичным, но оптимизм – то, что нужно в этой ситуации, никакая другая реакция не помогает. А вот через недельку, когда эмоции улягутся и врачи скажут, что с Эриксеном все в порядке, обязательно почитайте информацию, как правильно делать непрямой массаж сердца.

Была ведь великая социальная реклама с футболистом и актером Винни Джонсом, там песня «Я выживу» подходит по темпу для правильных действий.

Также всегда полезно посмотреть видео, как делать прием Геймлиха в случае, когда взрослый или ребенок подавился. А еще обязательно загуглите, как различить первые признаки инсульта. Понятно, что сейчас все в шоке и это нужно будет сделать через пару дней, когда успокоимся. Но лучше знать инструкции и никогда-никогда не попадать в похожие травмирующиеся ситуации, чем быть безоружным перед лицом несчастного случая.

И главное правило – всегда сразу вызывать «Скорую помощь», время в первой помощи играет решающую роль. Крепкого здоровья Кристиану Эриксену, пусть с ним все будет в порядке, как сейчас с Касильясом.

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pomor45
pomor45 ответ ProKop92 (раскрыть)
сегодня в 13:49
Подобное не случается - подобное становится результатом попустительства врачей и руководства, позволяющих спортсмену пренебрегать своим здоровьем ради карьеры.
pomor45
pomor45
сегодня в 13:46
Медики спасали не только игрока, но и свою репутацию. Ещё надо разобраться, как человека с больным сердцем, или, как минимум, слабым, могли допустить до игры и большого спорта вообще. Умри он на поле и можно было открывать уголовное дело на руководство и врачей по обвинению в халатности, приведшей к смерти. Как дальше будут развиваться события? По сути он не может оставаться в большом спорте. Предел таких - физкультура. Он и сам должен это понимать, но он имеет право этим пренебречь - это его жизнь, но не имеют права врачи и руководство.
alfranza
alfranza
сегодня в 12:35
Вообще пипец, все перепугались... тут уж не до футбола было. Спасибо, что живой!
volga.kot
volga.kot
сегодня в 01:31
Главное, что жив человек
valt134
valt134
сегодня в 00:17
И Финны переживали за игрока сборной Дании... Такие моменты трогают..,
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:54
Это просто шок,даже в трансляции это ощущается,когда в прямом эфире с того света просто вытаскивают человека. Пройдут годы и возможно я забуду кто именно выиграл этот чемп ,но по этому эпизоду я никогда не забуду его. Отдельных слов заслуживает комментатор, ему надо было находить слова ,причем правильные.
volga.kot
volga.kot ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 23:29
Как всегда
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 23:28
Наши просто очень гостеприимные😅
ProKop92
ProKop92
вчера в 23:27
Хорошая статья. Спасибо! Эриксену здоровья и скорейшего выздоровления! Карьера уже не так важна,когда случается подобное
bayern-cobra
bayern-cobra
вчера в 23:08
Крепкого здоровья тебе
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 23:06
Здоровья!!!Но видимо сборная России переживала сильнее,чем бельгийцы,судя по игре.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:50
Здоровья, слезы на глазах
volga.kot
volga.kot
вчера в 22:22
Слава богу, что все обошлось
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