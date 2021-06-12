Агент Эриксена: «Кристиан дышит и может говорить»

1623521032

сегодня, 21:03

Мартин Шутс, агент полузащитника сборной Дании , который потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии, рассказал о состоянии футболиста после разговора с его отцом.

Кристиан Эриксен дышит и может говорить. Он находится в сознании.

В концовке первого тайма футболист упал на газон без сознания. На поле появились медики, которые начали делать игроку массаж сердца. После Эриксена унесли с поля на носилках, закрыв от камер. На данный момент состояние игрока стабилизовалось, он находится в больнице под присмотром врачей.