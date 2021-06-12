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Агент Эриксена: «Кристиан дышит и может говорить»

сегодня, 21:03
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч идет

Мартин Шутс, агент полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии, рассказал о состоянии футболиста после разговора с его отцом.

Кристиан Эриксен дышит и может говорить. Он находится в сознании.

В концовке первого тайма футболист упал на газон без сознания. На поле появились медики, которые начали делать игроку массаж сердца. После Эриксена унесли с поля на носилках, закрыв от камер. На данный момент состояние игрока стабилизовалось, он находится в больнице под присмотром врачей.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:31
Это хорошо! Поскорее поправиться!
Лакшери
Лакшери
сегодня в 21:30
Да, надо завязывать со спортом
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 21:22
Я бы завершил карьеру на его месте. Дороже здоровья ничего нет, а денег, я уверен, он на всю жизнь заработал
ТТ
ТТ
сегодня в 21:19
А теперь главное без последствий!
beefs
beefs
сегодня в 21:04
хорошо что обошлось...
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