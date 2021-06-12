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Бывший врач сборной России: «У Эриксена произошла остановка сердца»

сегодня, 20:20
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч идет

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков прокомментировал инцидент, который произошёл во время матч группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.

У Эриксена произошла остановка сердца. Но вы же сами видели, футболиста закрыли ширмой, дальше мы ничего не видели. Видимо, сейчас проводятся реанимационные мероприятия, но остановка сердца — редкое явление. Сейчас оно почему-то стало появляться, но пока не знаем причин. Если человек умрёт — это ужасно. Врачи делали непрямой массаж сердца. Самое главное, они оснащены дефибрилляторами. Это редчайший случай. Давайте помолимся, чтобы всё обошлось.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:33
Это ужас!Надеюсь все будет хорошо!
ProKop92
ProKop92
сегодня в 20:26
Дай бог всё обойдется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:23
Это очень страшно...
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