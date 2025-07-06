«Спартак» рассматривал трансфер Дзюбы. Тренеру Станковичу нужны вожаки и лидеры

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сегодня, 13:22

Артём умеет настроить на победу.

«Спартак» испугался возвращения Дзюбы

«Акрон» после гола Артёма переиграл в гостях «Зенит», а в лидерских качествах игрока нет сомнений. Но руководство «Спартака» испугалось вернуть форварда, хотя рассматривали его кандидатуру. Искали высокого джокера на скамейку. Иностранцы дороже, а среди местных кандидатов были Комличенко, Сергеев, Дзюба и Заболотный. Комличенко из «Ростова» перешел в «Локомотив». Сергеев из «Крыльев Советов» отправился в «Динамо». А между Дзюбой и Заболотным «красно-белые» выбрали неконфликтного нападающего «Химок».

Также учитывали стоимость сделки. Заболотный пришел свободным агентом, а еще у него ниже зарплата. Но без игроков с характером Дзюбы у Станковича есть нерешенная проблема. У «Спартака» мало настоящих чемпионов. Такие футболисты не всегда воспитанные люди, но именно вокруг подобных персонажей строят чемпионские коллективы.

Тренер Станкович отпустил воспитанника клуба Игнатова. Линии у чужих ворот в прошлом сезоне связывал аргентинский плеймейкер Барко. Хотя Эсекьель был новым человеком в коллективе, он с порога показал лидерские качества. Удобно сравнивать с другим результативным футболистом Угальде. Невзирая на позицию и голы, костариканец не ведет за собой. Если искать лидеров, то у «Спартака» на такую роль претендует плеймейкер Барко, голкипер Максименко и центральный защитник Бабич. А вот вингер Маркиньос и хавбек Умяров из другого теста.

Ещё выделялся лидерским подходом Мартинс, но Кристофера хватило на короткий яркий отрезок сезона. В решающей кубковой игре против «Ростова» у «Спартака» не нашлось людей, способных сломать соперника морально. Вожаки нужны и в структуре клуба. Дзюба не удивлен интересу к нему как к нападающему, а позже готов вернуться как один из управляющих «Спартака». Четверть века клуб с деньгами и фанатами не может научиться стабильно собирать трофеи. Значит, не хватает краеугольного камня.

Лидеры определяют успешность лучших команд

Нередко вожаками коллективов, особенно молодых как у ПСЖ , становятся тренеры. Именно Луис Энрике заставил парижан поверить, что они смогут выиграть Лигу чемпионов даже после поражения от «Ливерпуля» в Париже. Тогда соперника выручил голкипер Алиссон, англичане получили незаслуженную победу. Но кроме Луиса Энрике, лидерами ПСЖ являются также Маркиньос, Хакими и Витинья. У каждого особая роль в раздевалке и на тренировках, все могут подстраховать по ходу матча и выдать умную подсказку.

Обратный пример, когда лидеры не справились, это прошлогодний «Зенит». Дуглас Сантос провел настолько средний для себя сезон, что на днях клуб подписал молодого и перспективного левого защитника из Аргентины. Дерзкий форвард Соболев тоже не стал лидером «Зенита». У вратаря Кержакова не хватило авторитета в раздевалке, чтобы воодушевить российских футболистов. Ни Барриос, ни опытные центральные защитники не добавили в котел командной игры «Зенита» магию лидерства, поэтому остались без двух кубков.

На более высоком уровне интересен пример «Реала». Там по очереди уходили старые лидеры от Рамоса до Модрича. Тренеру Алонсо проще, у него даже молодой Беллингем хочет быть вождём сложного коллектива. Но есть проблема. Два года назад у «Реала» было четыре капитана: Модрич, Карвахаль, Начо и Кроос. Троих не будет в заявке на новый сезон, а Карвахалю привезли конкурента на родном правом фланге. Можно собрать команду звезд, не добавить лидера вроде Рамоса и остаться без победы в Лиге чемпионов.

В Англии правило о лидерах тоже работает. Алиссон, Ван Дейк и Салах сбалансировали «Ливерпуль» после ухода Клоппа. Ветераны не позволили команде развалиться, как часто бывает после ухода проверенных тренеров. Это работает на любом уровне. Хавбек Сперцян в «Краснодаре» после травмы показал зубы, а лучший игрок сезона Кордоба тащил в атаке, компенсируя слабости коллег. В обороне у «горожан» тоже появился лидер – молодой голкипер Агкацев. Создали команду, выступили успешнее московских клубов и «Зенита».

Этим летом все фавориты РПЛ в поиске лидеров

В заявке «Зенита» больше нет таких самоуверенных россиян, какими были Денисов, Широков, Анюков, Зырянов и Дзюба. Эти футболисты создавали проблемы разным тренерам клуба, но оставались чемпионами. Позже лидерами стали разные по характеру легионеры, но они в Санкт-Петербурге из-за денег и порций дофамина. Многие иностранцы хотели получить свою медальку, но теперь Сантос, Барриос и Вендел растеряли мотивацию. А новички вроде Луиса Энрике не научились спасать.

Со временем важным человеком для коллектива на поле и за его пределами может оказаться аргентинец Гонду, но пока Лусиано слишком молодой и ему ищут новых конкурентов в атаке. У многих ведущих клубов РПЛ проблемы с лидерами. В «Краснодаре» не отрицают, что могут потерять Сперцяна и Кордобу. Про «Спартак» говорили выше, но в Москве есть клуб с ещё более очевидными проблемами в плане лидерства. У «Локомотива» почти нет вожаков, их выручал 20-летний плеймейкер Батраков.

В таком юном возрасте можно выдать яркий отрезок, но тяжело показать стабильность Крооса в «Реале». У «Локомотива» весной плохо сыграли Баринов и Лантратов, и это ещё два удара по блоку лидерства. У «Динамо» тоже есть проблемы, бывший капитан Бальбуэна покинул Москву. Важны новички Осипенко и Глебов из «Ростова», а ещё важнее Карпин. Этот наставник умеет быть лидером коллектива, что демонстрировал в Ростове-на-Дону, куда футболисты приезжали специально для работы с тренером.