Лучший ассистент сезона в Серии А, звезда весны в «Аталанте». Его будущий трансфер поможет Миранчуку

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вчера, 21:00

Малиновский готовится пойти на повышение.

Лучший игрок в Бергамо три месяца подряд

Помним, как шутники из России накруткой голосов сделали Миранчука игроком месяца в «Аталанте». Хотя понятно, что запасной Алексей, который лишь адаптируется к требованиям Гасперини, не наиграл пока на индивидуальные призы. У Малиновского самого не сразу получилось, была грыжа, ковид, подумывал вернуться в Бельгию зимой. Но в марте, апреле и мае получил награды «Игрок месяца» в клубе.

«Аталанта» наколотила в Серии А 90 мячей. На один больше, чем «Интер», и это второй показатель в топ-5 после «Баварии». Малиновский прямо причастен к созданию 20 взятий ворот, и для игрока, что провел в основе 22 матча и по ходу сезона искал идеальное место на поле, это прекрасный результат. 28-летний полузащитник выделился не только фишкой — зубодробительным ударом левой ногой.

Как правильно подмечал один из лучших комментаторов России – Леонид Слуцкий, нужно врожденные силовые и скоростные характеристики для дальнего или сильного ударов. Если бы у Роберто Карлоса или Малиновского не было особого строения тела и мышц ног, никакие тренеры не помогли. Но к врожденным талантам надо добавить трудолюбие. Как говорит сам Руслан – на таком уровне нельзя выключаться даже на неделю.

Самый успешный ассистент сезона в Серии А

Официальная статистика Серии А своровала у Малиновского один ассист, хотя статистические порталы учли 12 голевых передач. На одну больше, чем у Лукаку. Но даже если уравнять показатели, то это удача. У «Аталанты» активно применялась ротация, Ромелу играл чаще и у него был идеальный напарник – Мартинес, которому бельгиец создал пять мячей.

Малиновский же в 14 случаях из 36 выходил на замену, приходилось мгновенно адаптироваться в команде, где у Иличича, Пессины, Гомеса, Пашалича и Миранчука тоже светлые головы и последний пас. Но Руслан обошел коллег и всех плеймейкеров лиги, что говорит о прекрасной форме. Малиновский получил награду лучшему игрок мая в Серии А, а его команда вышла в ЛЧ .

Надеемся, в этот раз без трагических последствий для Бергамо, что хуже других пострадал от мировой пандемии, первым принял на себя удар. Но футбол напоминает также о приятных мгновениях в жизни. Фанаты «Аталанты» сильно переживали после конфликта Гомеса и Гасперини, но появился новый герой – Малиновский, который не сразу, но завоевал доверие главного тренера в линии атаки.

Уход Конте может сорвать трансфер в «Интер»

Итальянская информация об интересе чемпионов к Малиновском правдивая. Руслан идеально вписывался в систему игры Конте. А уход бедняги Эриксена, которому итальянские законы могут запретить профессиональный спорт в Серии А, заставит «Интер» искать третьего хавбека в тройку к Брозовичу и Барелле. А Малиновского ценит Пьеро Аузилио.

Спортивный директор «Интера» и помощник Маротты еще год назад верил, что Руслана ждет успех. У миланцев проблемы с деньгами, поэтому официально с предложением не спешат, но закулисные игры идут. Вот только уход Конте может сорвать сделку, ведь у Симоне Индзаги свой вкус на игроков и немножко иная система игры в центре поля. Хотя и новый тренер от сильных новичков не откажется.

Малиновский не Шевченко по статусу в Серии А, но такие добротные футболисты, как показывает «неитальянская» сборная Манчини с ее успешной серией, бывают уместнее больших звезд с капризами и неумением драться за место под солнцем. Руслан поддерживает того же Миранчука, но говорит, что Алексею пора выучить базовые правила Гасперини. Требуют открытости и командная работа. Также неизбежно наказание за выключение из игры.

Руслан подходит для игры в Бундеслиге и АПЛ

Может играть в дуэте центральных хавбеков, тогда будет делать акцент на передачи и действия в стиле Крооса и Модрича. Может выйти в основе в схеме «3-5-2» против Нидерландов на острие вместе с Яремчуком, чтобы нагрузить левый фланг команды Шевченко, где будет не только Зинченко, но и Миколенко — левый защитник, что играет в центре обороны в системе с тремя.

Также любит смещения направо, Малиновский стал универсальным. А если вспомнить, скольких конкурентов оставил позади по пути в основу «Аталанты» — получите футболиста, чей трансфер стоит 25-30 млн евро. И нетрудно найти ему новую команду. Дела Малиновского ведет тот же агент, что умудрился продать в Бергамо контракт плеймейкера Коваленко, хотя к Виктору у фанатов «Шахтера» и сборной вагон и маленькая тележка претензий.

А Малиновский вместе с Зинченко – главные звезды команды Шевченко. И поскольку у Руслана многое завязано на двужильности, то покупателей не смутит его возраст. Хавбек не закрепился в «Шахтере», годами мариновали в арендах, но удачно выбрал «Генк». В Бельгии заслужил переход в «Аталанту», где за два года многому научился и немалого достиг. А вот уход Руслана может упростить Миранчуку путь на поле, одним конкурентом меньше.

Осталось применить универсализм в сборной

Гасперини теперь вряд ли хочет отпускать Малиновского, что занял позицию Иличича – ложного форварда. Разве что речь пойдет о повышении. Хавбеком интересовался «Челси», ведь Шевченко и Абрамович – давние друзья. Но этот трансфер будет ошибкой, в составе лондонцев нет места для Малиновского. Год назад его оценивали скауты «Лидса». И «Ювентусу» может пригодиться человек с пасом и ударом, который умеет отобрать мяч.

Чалханоглу и Мхитарян тоже красавцы, щедро раздавали передачи, но Малиновский лучше обороняется. Сам хотел играть в опорной зоне у Гасперини, но тренер увидел его атакующий потенциал. Новый клуб учтет многогранность. Но для завершения процесса перехода на высокий уровень нужно выдать сильный летний турнир со сборной. Руслан понимает ответственность. Если не против Нидерландов, то с австрийцами и македонцами поведет за собой.

Кроме физики и понимания игры, Малиновского выделает рассудительность. Спокойный человек, крепкий как дуб. Понимал, сколько надо пахать, чтобы с уровня чемпионата Бельгии подняться до вершины Серии А. Возможно, рискнет уехать в АПЛ – кроме «Лидса», его активно вел «Арсенал». В любом случае один из прорывов сезона. Человек четырех позиций, весной мало у кого в топ-5 были такие высокие оценки.

Руслан получает заслуженные комплименты от международных экспертов. Малиновский подошел к Евро-2020 в отличной форме и с индивидуальными наградами. Но против Нидерландов будет сложно – по суммарному качеству моментов команда Де Бура первая среди всех участников Евро за последний год.