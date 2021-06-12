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Гризманн может заменить Роналду в «Ювентусе»

сегодня, 18:03

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может перейти в «Ювентус».

Как сообщается, туринский клуб рассматривает вариант с подписанием француза, если Криштиану Роналду покинет команду. «Барселона» готова предложить «Ювентусу» взять Гризманна в аренду, чтобы сократить зарплатную ведомость.

Ранее стало известно условие, при котором Роналду будет готов уйти из «Ювентуса».

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Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 19:07
француз уже отыграл свое, оставьте его в покое
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:54
Интересно было бы посмотреть
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:19
Замена явно не равноценная.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:17, ред.
Все же Антуан совершил ошибку перейдя в Барселону. Его игра сразу же поблекла, результативность упала в разы. А ведь в Атлетико парень был лидером атак, там все работало как отлаженный механизм. В Барселоне все сразу же пошло не так, и только в этом сезоне, во второй половине Антуан иногда был похож на себя. Вот только случалось это нечасто, да и реализация продолжала хромать.
Посмотрим где окажется парень в следующем сезоне.
Всем здоровья, болеем за наших.
juvenale
juvenale
сегодня в 18:14
18 млн чувак получает...
ProKop92
ProKop92
сегодня в 18:14
Сезон охоты на уток в самом разгаре
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:08
Или не может))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:07
Даром не нужен, оставьте его пожалуйста себе !!!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:06
Слухи разные бродят.
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