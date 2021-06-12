Гризманн может заменить Роналду в «Ювентусе»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может перейти в «Ювентус».
Как сообщается, туринский клуб рассматривает вариант с подписанием француза, если Криштиану Роналду покинет команду. «Барселона» готова предложить «Ювентусу» взять Гризманна в аренду, чтобы сократить зарплатную ведомость.
Ранее стало известно условие, при котором Роналду будет готов уйти из «Ювентуса».
Посмотрим где окажется парень в следующем сезоне.
Всем здоровья, болеем за наших.
Посмотрим где окажется парень в следующем сезоне.
Всем здоровья, болеем за наших.