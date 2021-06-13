Буффон близок к возвращению в «Парму»

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сегодня, 08:20

Голкипер с большой долей вероятности вернется в «Парму».

Напомним, что 43-летний голкипер покинет «Ювентус» в конце июня в связи с истечением срока контракта.

Буффон начинал профессиональную карьеру в «Парме», за которую выступал с 1995 года п 2001-й.

По информации журналиста Фабрицио Романо, вратарь получил более пяти предложений от клубов, в частности, от «Бешикташа».

Ранее сообщалось, что Буффон отказал «Барселоне».