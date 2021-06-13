Буффон близок к возвращению в «Парму»

Голкипер Джанлуиджи Буффон с большой долей вероятности вернется в «Парму».
Напомним, что 43-летний голкипер покинет «Ювентус» в конце июня в связи с истечением срока контракта.
Буффон начинал профессиональную карьеру в «Парме», за которую выступал с 1995 года п 2001-й.
По информации журналиста Фабрицио Романо, вратарь получил более пяти предложений от клубов, в частности, от «Бешикташа».
Ранее сообщалось, что Буффон отказал «Барселоне».
Да и красивая история, типо завершил карьеру в родном клубе .... да и Парма от этого перехода тоже будет в выигрыше
Да и красивая история, типо завершил карьеру в родном клубе .... да и Парма от этого перехода тоже будет в выигрыше