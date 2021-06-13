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Буффон близок к возвращению в «Парму»

сегодня, 08:20

Голкипер Джанлуиджи Буффон с большой долей вероятности вернется в «Парму».

Напомним, что 43-летний голкипер покинет «Ювентус» в конце июня в связи с истечением срока контракта.

Буффон начинал профессиональную карьеру в «Парме», за которую выступал с 1995 года п 2001-й.

По информации журналиста Фабрицио Романо, вратарь получил более пяти предложений от клубов, в частности, от «Бешикташа».

Ранее сообщалось, что Буффон отказал «Барселоне».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:58
Вот и правильно, там ему и основное место в воротах, и почет и уважение!
Да и красивая история, типо завершил карьеру в родном клубе .... да и Парма от этого перехода тоже будет в выигрыше
Loko best 1
Loko best 1 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 09:40
Без вас разберётся!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:37
Ему на покой пора
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:45
Мог бы еще пару лет в Зените поиграть за большие деньги
shlomo
shlomo
сегодня в 08:42
Буффонище....и сказать то больше нечего
beefs
beefs
сегодня в 08:40
А не пора ли в тренеры...
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 08:38
Было бы логично
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