Англия – Шотландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:00

Букмекер Pinnacle предложил выгодные ставки на матч группового раунда Евро-2020 Англия – Шотландия, который пройдет 18 июня 2021 года.

Англия

В стартовом матче Чемпионата Европы Англия победила Хорватию с минимальным счетом. Эта победа стала для сборной седьмой кряду во всех турнирах. Кроме того, шесть из семи этих викторий англичане оформляли без пропущенных голов.

Помимо надежной игры Англии в защите стоит отметить умеренную результативность команды. Так, ставка на ТМ(2,5) выигрывала в пяти из шести предыдущих матчах с участием этой сборной.

Шотландия

Для Шотландии старт на Евро-2020 получился менее успешным. При не самой плохой игре сборная уступила Чехии, пропустив по голу в каждом из таймов (0:2). Это поражение стало для шотландцев первым за шесть предыдущих поединков во всех турнирах.

К вышесказанному добавим, что в очных встречах с Англией Шотландия не побеждала с 1999 года, потерпев за это время три поражения от соперника и один раз сыграв вничью.

Котировки БК Pinnacle

Победит Англия – 1.326

Ничья – 3.420

Победит Шотландия – 10.940

Статистика

Англия оставалась непобежденной в 33 из 35 прошлых матчах Евро

В 4 прошлых встречах команд Англия забивала минимум 2 гола

Англия не пропускала голы в 4 предыдущих играх Чемпионата Европы

Прогноз

Разместить ставку на ТМ(2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.952. Англия очень надежно сейчас действует в обороне, которую Шотландии будет сложно вскрыть. Кроме того, англичане не забивали больше двух мячей в пяти последних матчах во всех соревнованиях.