Венгрия – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle выставил выгодные коэффициенты на матч групповой стадии Евро-2020 Венгрия – Франция, который будет сыгран 19 июня 2021 года.
Венгрия
Венгрия, которая второй раз подряд отобралась на Чемпионат Европы, неудачно сыграла в стартовом туре. Сборная дала достойный отпор Португалии, но пропустила три гола в концовке встречи (0:3).
Это поражение стало для венгров первым за 11 предыдущих поединков во всех турнирах. К вышесказанному добавим, что три прошлых матча против Франции завершались для Венгрии поражениями.
Франция
Франция, которая считается главным претендентом на победу в Евро-2020, успешно начала групповой этап турнира. В первой игре сборная справилась с Германией, одержав победу с минимальным счетом (1:0).
Эта виктория стала для французов восьмой в 10 последних играх во всех турнирах. Здесь же отметим надежную оборону команды, которая не пропускала голы в пяти прошлых играх.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Венгрия – 11.290
- Ничья – 5.320
- Победа Франции – 1.335
Статистика
- Франция выиграла 7 из 8 прошлых матча на Евро
- В 3 последних встречах Венгрии и Франции прошла ставка ТБ(2,5)
- Франция забивала минимум 2 гола в 3 последних играх против Венгрии
Прогноз
Сыграть ставку на победу Франции с учетом форы (-1) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.505. Французы стабильно обыгрывают Венгрию в очных встречах и существенно превосходят в классе соперника. Кроме того, победой в предстоящей игре Франция решит вопрос с проходом в плей-офф Евро-2020.