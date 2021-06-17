Венгрия – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:08

Букмекер Pinnacle выставил выгодные коэффициенты на матч групповой стадии Евро-2020 Венгрия – Франция, который будет сыгран 19 июня 2021 года.

Венгрия

Венгрия, которая второй раз подряд отобралась на Чемпионат Европы, неудачно сыграла в стартовом туре. Сборная дала достойный отпор Португалии, но пропустила три гола в концовке встречи (0:3).

Это поражение стало для венгров первым за 11 предыдущих поединков во всех турнирах. К вышесказанному добавим, что три прошлых матча против Франции завершались для Венгрии поражениями.

Франция

Франция, которая считается главным претендентом на победу в Евро-2020, успешно начала групповой этап турнира. В первой игре сборная справилась с Германией, одержав победу с минимальным счетом (1:0).

Эта виктория стала для французов восьмой в 10 последних играх во всех турнирах. Здесь же отметим надежную оборону команды, которая не пропускала голы в пяти прошлых играх.

Котировки БК Pinnacle

Победит Венгрия – 11.290

Ничья – 5.320

Победа Франции – 1.335

Статистика

Франция выиграла 7 из 8 прошлых матча на Евро

В 3 последних встречах Венгрии и Франции прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Франция забивала минимум 2 гола в 3 последних играх против Венгрии

Прогноз

Сыграть ставку на победу Франции с учетом форы (-1) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.505. Французы стабильно обыгрывают Венгрию в очных встречах и существенно превосходят в классе соперника. Кроме того, победой в предстоящей игре Франция решит вопрос с проходом в плей-офф Евро-2020.