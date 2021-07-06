«Динамо» Тбилиси – «Нефтчи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская компания Pinnacle открыла линию на первый матч 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов «Динамо» Тбилиси – «Нефтчи», который состоится седьмого июля 2021 года.
«Динамо» Тбилиси
«Динамо» Тбилиси выступает в квалификации Лиги Чемпионов на правах победителя прошлого сезона чемпионата Грузии. В текущем розыгрыше национального первенства команда идет на втором месте с такими результатами: 13 побед, две ничьи и шесть поражений.
В трех прошлых турах чемпионата «Динамо» потерпело два поражения – от «Самргурали» (1:2) и «Динамо» Батуми (1:2). Между этими матчами клуб отметился минимальной победой над «Кутаиси» в гостях (1:0).
«Нефтчи»
«Нефтчи» завоевал право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов став золотым призером прошлого розыгрыша чемпионата Азербайджана. В борьбе за золотые медали команда опередила «Карабах» на два очка, показав следующие результаты: 18 побед, пять ничьих и пять поражений.
В ходе подготовки к новому сезону «Нефтчи» успел провести три контрольных поединка. В них команда победила «Спартак» (2:1) и сыграла вничью с «Олимпией» (1:1), а также проиграла «Домжале».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Тбилиси – 2.09
- Ничья – 3.42
- Победит «Нефтчи» — 3.38
Статистика
- «Динамо» проиграло 2 прошлых матча на своем поле со счетом 1:2
- «Нефтчи» не проигрывал в 5 предыдущих официальных поединках в гостях
- В 3 из 6 предыдущих играх с участием «Динамо» забивали обе команды
Прогноз
Последние игры на своем поле «Динамо» провело неудачно. «Нефтчи», в свою очередь, в гостях играет не плохо (по меркам чемпионата Азербайджана). В букмекерской конторе Pinnacle разместить ставку с условием «обе забьют – да» можно с коэффициентом 1.846.