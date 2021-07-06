«Динамо» Тбилиси – «Нефтчи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1625551468

вчера, 09:04

Букмекерская компания Pinnacle открыла линию на первый матч 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов «Динамо» Тбилиси – «Нефтчи», который состоится седьмого июля 2021 года.

«Динамо» Тбилиси

«Динамо» Тбилиси выступает в квалификации Лиги Чемпионов на правах победителя прошлого сезона чемпионата Грузии. В текущем розыгрыше национального первенства команда идет на втором месте с такими результатами: 13 побед, две ничьи и шесть поражений.

В трех прошлых турах чемпионата «Динамо» потерпело два поражения – от «Самргурали» (1:2) и «Динамо» Батуми (1:2). Между этими матчами клуб отметился минимальной победой над «Кутаиси» в гостях (1:0).

«Нефтчи»

«Нефтчи» завоевал право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов став золотым призером прошлого розыгрыша чемпионата Азербайджана. В борьбе за золотые медали команда опередила «Карабах» на два очка, показав следующие результаты: 18 побед, пять ничьих и пять поражений.

В ходе подготовки к новому сезону «Нефтчи» успел провести три контрольных поединка. В них команда победила «Спартак» (2:1) и сыграла вничью с «Олимпией» (1:1), а также проиграла «Домжале».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Тбилиси – 2.09

Ничья – 3.42

Победит «Нефтчи» — 3.38

Статистика

«Динамо» проиграло 2 прошлых матча на своем поле со счетом 1:2

«Нефтчи» не проигрывал в 5 предыдущих официальных поединках в гостях

В 3 из 6 предыдущих играх с участием «Динамо» забивали обе команды

Прогноз

Последние игры на своем поле «Динамо» провело неудачно. «Нефтчи», в свою очередь, в гостях играет не плохо (по меркам чемпионата Азербайджана). В букмекерской конторе Pinnacle разместить ставку с условием «обе забьют – да» можно с коэффициентом 1.846.