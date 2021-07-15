«Зенит» — «Локомотив»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1626341527

вчера, 12:32

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив», который состоится 17 июля 2021 года в Калининграде.

«Зенит»

«Зенит» стал триумфатором прошлого сезона чемпионата России. В Премьер-лиге команда одержала 19 побед и восемь ничьих, проиграв своим соперникам только три поединка. В процессе подготовки к новому сезону клуб из Санкт-Петербурга сыграл три матча. В них зафиксированы ничьи против «Шальке» (0:0) и «Вердера» (2:2), а также победа над «Карлсруэ» (3:1). К вышесказанному добавим, что в девяти предыдущих официальных поединках «Зенит» не уступал своим соперникам – семь побед и две ничьи.

«Локомотив»

«Локомотив» выиграл Кубок России в прошлом сезоне. В финальном поединке коллектив из Москвы уверенно победил «Крылья Советов» (3:1). В чемпионате страны команда пришла к финишу на третьем месте за счет ударной концовки. По ходу сезона «Локомотив» выиграл 17 матчей и пять раз сыграл вничью, при восьми поражениях. В контрольных играх «железнодорожники» смогли победить «Хартберг» (1:0) и «Целе» (1:0), а также уступили «Ростову» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» — 1.69

Ничья – 4.00

Победит «Локомотив» — 5.75

Статистика

«Локомотив» не пропускал больше одного гола в 3 прошлых официальных матчах

В 3 из 4 предыдущих официальных матчах «Зенита» выиграла ставка ТБ (2.5)

(2.5) «Локомотив» не проигрывал в 3 из 5 предыдущих встречах против «Зенита»

Прогноз

За ставку на победу «Локомотива» с форой (+1) гол букмекерская компания Pinnacle предложила коэффициент 1.831. «Локомотив» надежно действовал в защите в контрольных поединках, а у «Зенита» ряд ключевых игроков выступал в составе сборных, что может помешать команде из Санкт-Петербурга показать свой максимум в предстоящей игре.