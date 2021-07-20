«Легия» — «Флора»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:24

Букмекерская компания Pinnacle открыла линию для ставок на матч квалификации Лиги Чемпионов «Легия» — «Флора», который пройдет 21 июля 2021 года в Варшаве.

«Легия»

«Легия» стала победителем прошлого розыгрыша чемпионата Польши, опередив в борьбе за титул «Ракув» на пять очков. В предыдущем раунде квалификации Лиги Чемпионов клуб из Варшавы прошел «Буде-Глимт». Сначала команда добилась гостевой победы (3:2), а затем повторно обыграла соперника на своем поле (2:0).

17 июля футболисты «Легии» уступили «Ракуву» в поединке за Суперкубок Польши. После ничьи в основное время (1:1) хозяева предстоящего поединка проиграли в серии пенальти.

«Флора»

«Флора» выступает в отборочном цикле Лиги Чемпионов УЕФА на правах действующего чемпиона Эстонии. В текущем розыгрыше национального первенства страны команда идет второй в рейтинге с такими результатами: 12 побед и три ничьи, а дистанция от лидера «Левадии» составляет четыре очка при двух поединках в запасе.

В 1/8 финала квалификации турнира «Флора» встречалась с мальтийским «Хиберниансом». В домашней игре эстонский клуб добился победы со счетом 2:0, а заем разбил соперника в гостях, забив три безответных гола (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Легия» — 1.244

Ничья – 5.830

Победит «Флора» — 13.380

Статистика

«Легия» не проигрывала в 5 последних официальных матчах на своем поле

В 3 из 4 предыдущих матчах «Флоры» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Легия» не пропускала голы в 3 прошлых домашних поединках

Прогноз

«Легия» надежно обороняется в домашних матчах и заметно превосходит «Флору» в классе и подборе игроков. Кроме того, в пользу хозяев говорит и опыт выступлений на европейской арене. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть ставку на победу «Легии» с форой (-1,5) гола можно по коэффициенту 1.651.