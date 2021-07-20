«ПСВ» — «Галатасарай»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:45

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию ставок на матч квалификации Лиги Чемпионов « ПСВ » — «Галатасарай», который пройдет 21 июля 2021 года в Эйндховене.

« ПСВ »

« ПСВ » выступает в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА на правах серебряного призера прошлого розыгрыша чемпионата Нидерландов. Клуб из Эйндховена проиграл борьбу за титул «Аяксу», отстав от лидера на 16 очков с такими результатами: 21 победа, девять ничьих и четыре поражения.

Отметим, что к предстоящей игре « ПСВ » подходит с серией из 10 домашних игр без поражений – семь побед и три ничьи. При этом, в 3 из 4 прошлых матчах команды на своем поле выиграла ставка ТБ (2,5) голов.

«Галатасарай»

«Галатасарай» в прошлом сезоне до конца вел борьбу с «Бешикташем» за чемпионский титул, но уступил эту гонку за счет худших дополнительных показателей. По ходу чемпионата клуб из Стамбула одержал 26 побед и шесть ничьих, проиграв восемь матчей своим соперникам.

На финише прошлой кампании «Галатасарай» заметно прибавил, одержав шесть побед кряду в турецкой Суперлиге. При этом, в трех последних официальных матчах этой команды выиграли ставки на ТБ (2,5) и «обе забьют – да».

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСВ » — 1.564

» — 1.564 Ничья – 4.310

Победит «Галатасарай» — 5.790

Статистика

В 3 из 5 прошлых очных встречах команды обменивались забитыми голами

« ПСВ » побеждал «Галатасарай» во всех 4 домашних матчах

» побеждал «Галатасарай» во всех 4 домашних матчах « ПСВ » пропускал минимум 1 гола в 2 последних поединках на своем поле

Прогноз