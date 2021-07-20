«ПСВ» — «Галатасарай»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию ставок на матч квалификации Лиги Чемпионов «ПСВ» — «Галатасарай», который пройдет 21 июля 2021 года в Эйндховене.
«ПСВ»
«ПСВ» выступает в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА на правах серебряного призера прошлого розыгрыша чемпионата Нидерландов. Клуб из Эйндховена проиграл борьбу за титул «Аяксу», отстав от лидера на 16 очков с такими результатами: 21 победа, девять ничьих и четыре поражения.
Отметим, что к предстоящей игре «ПСВ» подходит с серией из 10 домашних игр без поражений – семь побед и три ничьи. При этом, в 3 из 4 прошлых матчах команды на своем поле выиграла ставка ТБ(2,5) голов.
«Галатасарай»
«Галатасарай» в прошлом сезоне до конца вел борьбу с «Бешикташем» за чемпионский титул, но уступил эту гонку за счет худших дополнительных показателей. По ходу чемпионата клуб из Стамбула одержал 26 побед и шесть ничьих, проиграв восемь матчей своим соперникам.
На финише прошлой кампании «Галатасарай» заметно прибавил, одержав шесть побед кряду в турецкой Суперлиге. При этом, в трех последних официальных матчах этой команды выиграли ставки на ТБ(2,5) и «обе забьют – да».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСВ» — 1.564
- Ничья – 4.310
- Победит «Галатасарай» — 5.790
Статистика
- В 3 из 5 прошлых очных встречах команды обменивались забитыми голами
- «ПСВ» побеждал «Галатасарай» во всех 4 домашних матчах
- «ПСВ» пропускал минимум 1 гола в 2 последних поединках на своем поле
Прогноз
Сыграть ставку на «Обе забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.678. «ПСВ» стабильно пропускал голы в прошлых матчах на своем поле, а «Галатасарай» располагает достаточным атакующим потенциалом, чтобы вскрыть оборону соперника. Кроме того, в последних очных встречах соперники преимущественно обменивались результативными ударами.