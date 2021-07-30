«Антверпен» — «Кортрейк»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:19

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию на матч 2-го тура бельгийской Высшей лиги «Антверпен» — «Кортрейк», который пройдет 1 августа 2021 года.

«Антверпен»

Новый розыгрыш бельгийской Высшей лиги «Антверпен» начал неудачно. В первом туре команда отправилась на выезд к «Мехелну», где было зафиксировано результативное поражение со счетом 2:3.

По итогам минувшего чемпионата Бельгии «Антверпен» завоевал бронзовые медали, заняв третье место в чемпионской группе. К вышесказанному добавим, что в двух прошлых домашних матчах команда не пропускала голы и фиксировался выигрыш ставки ТМ(2,5).

«Кортрейк»

«Кортрейк» успешно стартовал в новой кампании чемпионата Бельгии. В стартовой игре сезона команда принимала дома «Серен», который удалось победить без пропущенных голов (2:0).

Что касается успехов «Кортрейка» в прошлом сезоне Высшей лиги, то они весьма посредственные. Команда завершила чемпионат на 14-м месте, опередив зону вылета на восемь очков.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Антверпен» — 1.781

Ничья – 3.520

Победит «Кортрейк» — 5.060

Статистика

«Антверпен» побеждал «Кортрейк» в 4 последних очных встречах

В 3 из 5 предыдущих встречах команд выиграла ставка ТМ(2,5)

«Кортрейк» проиграл в 2 из 3 последних гостевых матча в Высшей лиге

Прогноз

Сыграть ставку на победу «Антверпена» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.781. После неудачи в стартовом туре хозяева будут нацелены на реабилитацию. Кроме того, «Кортрейк» стабильно уступает «Антверпену» в очных встречах.