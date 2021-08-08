Пеле — это номер 13 и никаких суеверий!

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вчера, 21:27

Весь мир знает, что великий Пеле, Король футбола, O Rei, играл под номером 10, номером форварда.

Статистики разных стран подсчитали сколько матчей Пеле сыграл и за клуб «Сантос», за смешанные составы «Сантоса» с, например, «Васко-да-Гама», за «Космос» и, конечно, за сборную Бразилии, за другие сборные команды штата Сан-Паулу или армейские команды.

Все голы также подсчитаны и пронумерованы.

Бразилия — всё-таки страна с великой футбольной культурой. Отыщется всё что хочешь, и люди, и организации хранят футбольные реликвии.

Первый контракт Пеле был подписан 25 июля 1956 г. после 40-минутной тренировки, подписывал отец. Месячная зарплата игрока составила 6000 крузейро — а это 2 МРОТа по тем временам, немаленькая сумма для 15-летнего пацана. Да плюс Пеле получил стипендию от клуба для посещения гимназии в городе. Ему были также гарантированы проживание и питание. Поручителем, так сказать, был великий Вальдемар де Брито, игравший на чемпионате мира 1934 года. Отец Пеле был неплохим футболистом под именем Дондиньо, известен тем, что в одном матче забил 5 голов головой.

Нашёлся рукописный протокол первого матча Пеле за «Сантос»:

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/pele-80-anos-craque-surgiu-e-fez-historia-no-santos/

Это скорее всего отсканированная версия трёх бумажек, так как оригиналы пожелтевшие и форматом менее пол-листа А4.

Есть фото удостоверения игрока клуба «Сантос» за номером 66:

https://www.360soccer.com/index.php/pele/photos

Есть и фотографии самого Пеле в возрасте 15 лет в том самом первом матче, где запечатлён и момент первого гола будущего Короля в его профессиональной карьере. Как видим, забил он с левой ноги:

https://www.youtube.com/watch?v=S-4S0FMk1zc

Произошло это 7 сентября 1956 года. «Сантос» играл с местным клубом «Коринтианс» из Санто-Андре. Пеле забил 6-й гол, счёт матча 7:1 в пользу «Сантоса». Видео нет, просто это фото взято из фильма о Пеле.

Про первую игру за сборную страны и говорить не приходится — и газетные репортажи, и фото, есть даже видео.

7 июля 1957 г. на «Маракане» сборная Бразилии принимала команду Аргентины в Кубке Рока при 80 тысячной зрительской аудитории.

Этот кубок проводился всегда только между этими двумя командами. История кубка начиналась в 1914 и закончилась в 1976 году. Он хоть и считается международным турниром, но ФИФА эти матчи признает просто товарищескими. Но трофей, учреждённый президентом Аргентины Хулио Рокой в 1913 г., вручался 12 раз, однажды кубок оказался «ничейным». Чаще всего мини-турнир состоял из двух матчей.

Вот 7 июля 1957 г. был первый из двух запланированных матчей. Та встреча вошла в историю как самая первая игра Пеле за свою сборную. Было ему 16 полных лет.

В игру Пеле вошёл со второго тайма. Не удивляйтесь — в Южной Америке давно уже были разрешены даже не две, а все три можно было делать (и не только между таймами).

Стартовый состав в те времена имел номера с 1 по 11. Это было удобно, каждый номер означал конкретную позицию на поле и игровое амплуа футболиста. Но раз были разрешены замены, то не мог же другой игрок появиться на поле под тем же номером, под которым играл заменяемый. Разумеется, запасных нумеровали дальше по списку. Думается, что 12 номер для полевых игроков не применялся, в Южной Америке этот номер исторически считается вратарским. Поэтому №13 был начальным для нумерации полевых резервистов.

В бразильской прессе тех лет крайне редко указывали номера игроков, даже вышедших на замену. Повезёт, если на фото будет запечатлён кто-то с номером больше 11. Но это же всегда ракурс со спины, игроков тех лет порой и отечественных мы не узнаём — куда уж там до заморских.

Есть фото и видео фрагмент того матча, на жёлтых футболках скорее всего были зелёные номера — на чёрно-белых фото и видео это совсем «слепой» вариант, разобрать не всегда можно.

Но доподлинно известно, что Пеле свой первый матч за сборную играл под №13. И забил первый свой гол за Бразилию. Дебют в 16 лет что надо! В составе сборной Аргентины первый гол забил ветеран команды Анхель Лабруна, которому было почти 39 — он был всего на год моложе отца Пеле.

Существует пара версий про первый выход Пеле в футболке сборной на поле «Мараканы». Общепринятая версия говорит о том, что юный игрок вышел после перерыва и забил на 32-й минуте, т.е. на 77-й с момента начала матча. Иногда пишут про 31-ю минуту, не важно. Матч начинался в тот воскресный день в 16:00. Так вот, есть свидетельство, что Пеле в тоннеле, ведущим в раздевалку, около трёх минут разминался уже по ходу второго тайма по просьбе знаменитого массажиста Марио Америко, который и передавал игрокам задания тренера. В 17:23 по громкоговорителю на стадионе объявили о его выходе. А в 17:34 номер 13 уже забил ответный гол Аргентине — через 11 минут после своего появления на поле.

Вот фото первого гола Пеле в футболке национальной команды:

https://www.cbf.com.br/selecao-brasileira/torcedor/jogos-inesqueciveis/ha-60-anos-pele-estreava-contra-a-argentina

Вот на этом фото с сайта Аргентинской футбольной ассоциации даже лучше запечатлён сам момент удара с правой ноги:

А вот и ссылка на видео этого первого гола:

https://www.youtube.com/watch?v=cn5fx3rkSII

На следующем фото видно, что пас на Пеле отдавал Тите №11, его одноклубник:

https://www.superesportes.com.br/app/1,307/2017/07/07/noticia_selecao,413402/ha-exatos-60-anos-pele-fazia-sua-estreia-pela-selecao-brasileira.shtml

Первый матч в Кубке Рока-57 Бразилия проиграла 1:2. Но 10 июля выиграла 2:0 во втором матче уже в Сан-Паулу. Пеле вышел в основе под номером 8. И снова парень забил гол. Затем отличился Маццола, т.е. Жозе Альтафини. Так начинался путь Пеле к славе. Через год его уже знал весь мир.

Но ведь неспроста 16-летний паренёк был привлечён в сборную. Он был игроком «Сантоса». До июля 1957 г. он провёл за свой клуб 30 матчей, забил 18 голов (а были ещё игры за любительскую команду «Сантоса» и до 7 сентября 1957 г. с непременными голами). Но блеснул юноша в июне того года. Но не в футболке своего клуба. Проходил международный турнир с участием 8 команд — четырёх бразильских и четырёх европейских. В Рио на «Маракане» играла сборная «Сантоса» и «Васко-да Гамы». Большая часть состава «Васко» была в то время в мировом турне, встречаясь с «Реалом», «Барселоной», «Бенфикой», «Расингом», в Киеве с местным «Динамо». Оставшихся игроков добавили к «Сантосу», поэтому в одной команде оказались Беллини из «Васко» и Пеле из «Сантоса» — причём играли в футболках команды из Рио.

Эта сборная команда играла с португальским «Белененсешем» 19 июня, с «Динамо» (Загреб) 22 июня и с «Фламенго» 26 числа. Во всех трёх матчах Пеле не только играл в основе, но и забивал. Португальцам он оформил хет-трик, остальным забил по голу. По две команды выходили из каждой группы в финальный раунд. Так 29 июня «Сантос+Васко» сыграл вничью с «Сан-Паулу» — и вновь отличился Пеле.

Тренер сборной Бразилии видел игру футболиста с «Белененсешем» и включил его в состав на предстоящие матчи с Аргентиной. Ведь парень чувствовал себя прекрасно не только в футболке своего клуба, и не стушевался на таком громадном стадионе, как «Маракана».

Существует байка о том, что на чемпионате мира 1958 г. в Швеции штаб сборной Бразилии забыл полностью заполнить заявку команды на турнир. Необходимо было всем 22 игрокам присвоить номер на время турнира с первого по 22-й. Спас бразильцев уругвайский делегат Лоренцо Вилизио. Он совсем не знал никого из футболистов Бразилии, номера присвоил по своему какому-то принципу. Вратарю Жилмару достался №3, а Нилтону Сантосу пришлось играть под «резервным вратарским» номером 12. Как бы там ни было, но Пеле достался №10.

Под ним он и запомнился миру.

Но…

В 1957 г. Бразилия сыграла ещё два матча с Чили, но Пеле в тех играх не принимал участия. В 1958 г. до Кубка мира Пеле сыграл в сборной ещё в 4 матчах — три также со сборными командами, одну с клубом «Коринтианс». Так вот в двух матчах, с Парагваем (4 мая 1958 г.) и с Болгарией (14 мая 1958 г.) Пеле вновь выходил на замену. Есть большая вероятность, что в тех матчах он вновь играл в футболке под №13. А вот в двух других матчах — с той же Болгарией, но 18 мая, и с клубом «Коринтианс» (21 мая 1958 г.) Пеле играл в основе под номером 10.

В игре с клубом Пеле был заменён, получил повреждение колена. В матче с Парагваем он забил гол, выйдя на замену. Во второй игре с Болгарией 18 мая 1958 г. Пеле отыграл весь матч и забил гол — первый гол в футболке под №10 за сборную.

Байка про уругвайца, одарившего Пеле №10 на ЧМ -58, как мне кажется, остаётся просто байкой — как вариант. Либо уругваец был не просто «делегат», а был в курсе событий. Вообще-то он был членом оргкомитета по проведению Кубка мира ФИФА 1958 года.

При подготовке к чемпионату мира 1966 г. на сбор были вызваны 44 бразильских игрока, их поделили на 4 команды, у каждого был свой номер. Так вот в тех тренировочных матчах и занятиях Пеле был по номером 13. Ещё раз с таким номером Пеле сыграл за сборную Бразилии прямо перед чемпионатом мира 1970 года. Это был матч 26 апреля с командой Болгарии. Правда, это была не первый состав болгар, поэтому сами болгары тот матч не считают официальным. Нулевая ничья, но во втором тайме вместо Тостао играл под №13 Пеле.

Вот и фото и 1966, и 1970 года:

http://www.ribsilk.com.br/conteudo/o-dia-em-que-pele-vestiu-a-camisa-13-no-morumbi.html

Возможно и в «Сантосе» он в каких-то матчах выходил на замену, вполне вероятно под №13. Но в основе играл «десяткой».

Никаких суеверий, только мастерство!