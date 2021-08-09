«Славия» Прага – «Ференцварош»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Славия» Прага — «Ференцварош», который состоится 10 августа 2021 года

«Славия» Прага

Чешская команда получила болезненный удар в первом матче от «Ференцвароша» и шансов на проход далее очень мало. Тем не менее, у «Славии» еще есть 90 минут, чтобы отыграть два мяча и прорваться в последнюю стадию квалификации самого престижного турнира Европы. В чемпионате у клуба максимальные шесть очков в двух матчах, что на данный момент позволит сосредоточиться на ближайшей игре.

Четвертого августа «Славия» Прага уступила на выезде «Ференцварошу» в Лиге Чемпионов (0:2), а 30 июля команда обыграла «Теплице» (3:1).

«Ференцварош»

Команда из Венгрии находится в отличной физической форме и грамотно подкована тактически, что доказала в первом матче против «Славии». На данный момент задачей команды является довести ближайший матч до логического завершения, чтобы успешно выйти в следующий раунд. Команда показывает красивый и результативный футбол, несмотря на отсутствие статуса фаворита в этом противостоянии.

Четвертого августа «Ференцварош» обыграл «Славию» Прагу (2:0), а 31 числа команда проиграла в чемпионате «Кишварде» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Славия» Прага – 1.45

Ничья – 4.4

Победит «Ференцварош» – 7.3

Статистика

«Ференцварош» выиграл девять матчей из последних десяти во всех турнирах

«Славия» Прага забила в девяти из десяти матчей на своем поле за последнее время

Семь из десяти последних матчей «Славии» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ференцварош» не пропускает больше одного гола на выезде уже семь матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Славии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Команда из Чехии наверняка сможет выиграть ответный матч против венгров, но этого может не хватить для прохода далее. Ожидаем борьбу за каждый сантиметр футбольного поля до последней минуты.