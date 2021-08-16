«Монако» – «Шахтер» Донецк: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Монако» — «Шахтер» Донецк, который состоится 17 августа 2021 года

«Монако»

Подопечные Нико Ковача не смогли хорошо стартовать в чемпионате Франции и после двух туров у команды в активе всего одно очко. Тем не менее, на матч Лиги Чемпионов игроки выйдут совершенно с другим настроем, ведь это лучший способ показать себя на европейской арене. В домашнем матче с «Шахтером» французский клуб будет играть первым номером, но с опаской на собственные владения, ведь бразильские легионеры донецкого клуба умеют отлично контратаковать.

13 августа «Монако» уступил в Лиге 1 «Лорьяну» (0:1), а 10 числа команда в Лиге Чемпионов обыграла чешскую «Спарту» (3:1).

«Шахтер» Донецк

Украинский коллектив показывает не самую уверенную игру, но в большинстве матчей добивается положительного результата. На прошлой стадии квалификации команда уверенно прошла предыдущего оппонента и не боятся «Монако». За плечами клуба из Донецка огромный европейский опыт, который должен помочь игрокам добиться приемлемого результата.

13 августа «Шахтер» обыграл в чемпионате Украины «Металлист 1925» (2:0), а 10 августа в ответном матче квалификации Лиги Чемпионов оказались сильнее «Генка» (2:1)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1.71

Ничья – 3.8

Победит «Шахтер» Донецк – 4.9

Статистика

«Шахтер» выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Монако» закончились исходом «обе забьют»

«Брондбю» не выигрывает уже семь поединков во всех турнирах

Пять из шести матчей донецкого клуба на выезде закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.71. «Шахтер» не всегда хорошо играет в выездных матчах и мы предполагаем, что французский коллектив одержит победу на своем стадионе в один мяч.