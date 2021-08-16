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«Монако» – «Шахтер» Донецк: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Монако» — «Шахтер» Донецк, который состоится 17 августа 2021 года

«Монако»

Подопечные Нико Ковача не смогли хорошо стартовать в чемпионате Франции и после двух туров у команды в активе всего одно очко. Тем не менее, на матч Лиги Чемпионов игроки выйдут совершенно с другим настроем, ведь это лучший способ показать себя на европейской арене. В домашнем матче с «Шахтером» французский клуб будет играть первым номером, но с опаской на собственные владения, ведь бразильские легионеры донецкого клуба умеют отлично контратаковать.

13 августа «Монако» уступил в Лиге 1 «Лорьяну» (0:1), а 10 числа команда в Лиге Чемпионов обыграла чешскую «Спарту» (3:1).

«Шахтер» Донецк

Украинский коллектив показывает не самую уверенную игру, но в большинстве матчей добивается положительного результата. На прошлой стадии квалификации команда уверенно прошла предыдущего оппонента и не боятся «Монако». За плечами клуба из Донецка огромный европейский опыт, который должен помочь игрокам добиться приемлемого результата.

13 августа «Шахтер» обыграл в чемпионате Украины «Металлист 1925» (2:0), а 10 августа в ответном матче квалификации Лиги Чемпионов оказались сильнее «Генка» (2:1)

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Монако» – 1.71
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Шахтер» Донецк – 4.9

Статистика

  • «Шахтер» выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей «Монако» закончились исходом «обе забьют»
  • «Брондбю» не выигрывает уже семь поединков во всех турнирах
  • Пять из шести матчей донецкого клуба на выезде закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.71. «Шахтер» не всегда хорошо играет в выездных матчах и мы предполагаем, что французский коллектив одержит победу на своем стадионе в один мяч.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 14:49
Шахтёр. Прошу за опечатку.
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 14:48, ред.
Шахтёр без проблем пройдёт Монако.
shlomo
shlomo
вчера в 14:42
Монако выиграет этот матч
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