Нашли тренера за две недели до важных игр отбора ЧМ-2022. Ребров в заложниках, уговорили чемпиона мира

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вчера, 16:54

Шевченко подставил кума, а арабы добавили веселья.

Скандальный Павелко выступил в своем репертуаре

Три года назад финал ЛЧ прошел в Киеве. И до матча случился международный скандал. Если в России чиновники высокого ранга часто запрещают детям оставлять открытым доступ к социальным страницам, где яхты, дворцы и так далее, то дочь и падчерица главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Павелко фотографировалась с кубком, а потом поделилась снимками.

Когда бюджет Федерации Футбола считаешь своим собственным карманом, то почему не считать Кубок лиги чемпионов игрушкой для любимой дочурки?На фото Лиза Чаус, дочь господина Павелко. Если присмотреться, в кубке отражается Екатерина Чаус, гражданская супруга главы. pic.twitter.com/8tfLm3UTSD — Alexandr (@Alexand18936500) May 14, 2018

Мама младшей сделала такое фото дочери с кубком в авто, что снимок мгновенно стал основой для мемов. Но Павелко не потерял должность, хотя оказалось, что кубок чемпионов кто только не получил в руки. По правилам УЕФА должен быть под тщательной охраной и следовать маршруту. Но Павелко завез кубок в родной Днепр.

Там в храме с ним сделал фото Александр Павловский, сват главы УАФ. У бизнесмена прозвище «Нарик». Как подобает мужчине, которого скромно величают авторитетом, активно строит церкви и дружит с футболистами. Например, с Шевченко. А Павелко тренер знает еще дольше — крестил Анастасию, старшую дочь украинского Дюкова.

Шевченко 5 лет работал в связке с кумом, а летом неожиданно ушел. Гуляла версия про требования существенно добавить денег, но представляем состояние Шевченко. Давно и безнадежно богатый человек, а в клубах мог получить больше, чем в сборной. Так что причина личная. Тренер захотел уйти на волне выхода в плей-офф Евро-2020.

Не рискнул репутацией в отборе ЧМ -22. Можно ли назвать решение осторожным? Однозначно. Стоит ли винить Шевченко в грехах чиновников? Нет. Как Дюков и компания не просчитали, что Черчесову нужно найти замену после Белграда, так и украинцы сделали вид, что не слышали об интересе своего тренера к клубной работе на западе.

Или не в курсе, что жена Шевченко живет в Лондоне. На прошлой неделе у главы семьи – Кристины, был день рождения, и муж сознавался ей в любви. Конечно же, Шевченко хочет работать там, куда его супруга согласится переехать на постоянной основе, ведь мечтает чаще видеть и ее, и сыновей.

Агент подставил Украину, Реброва не отпустили арабы

Популярные в последнее дни пуштуны – талибы, получали поддержку от единоверцев. Среди них были и нефтяные шейхи из ОАЭ . Но об уровне школьного образования в краях, где официальная версия о плоской Земле не вызывает гомерического смеха, говорят жуткие кадры недели. Молодые афганцы, пытаясь сбежать от нового режима, садятся на турбины самолетов. Жутко и страшно смотреть, но смертельная глупость многое объясняет.

Арабские ребята упрямые и жесткие. Когда Павелко пришел с предложением отпустить Реброва, то получил от ворот поворот. Как бывший наставник «Ференцвароша» очутился в ОАЭ , хотя с ним давно общались на тему сборной Украины, когда Шевченко порывался в «Милан»? Печальная история. В Будапеште у «Ференцвароша» неадекватное руководство, тренер устал их терпеть.

Ушел после очередного чемпионства, ждал решения Шевченко. Андрей Николаевич затянул, в результате Шандор Варга – известный агент, что представляет интересы Реброва, снова отвез перспективного молодого наставника, что в прошлом сезоне сыграл в Лиге чемпионов, на Ближний Восток. Бывший хавбек «Рубина» раньше работал в Саудовской Аравии, повторили тот опыт.

«Аль-Айн» сначала пошел на переговоры. Было очевидно, что УАФ считает Реброва приоритетным вариантом для сборной. Наставник рассудительный, требовательный. Сергей Станиславович не слабее будет, чем Шевченко, хотя у него и нет такого классного штаба в лице Тассотти, Шовковского и важных итальянцев с испанцами. Но Реброва не отпустил новый клуб, хотя изначально согласились.

Старина Варга получит комиссионные за переход клиента, а попутно подставил сборную Украины. Если бы Ребров отдохнул пару месяцев, то в день ухода Шевченко могли огласить о контракте. У тренера было бы время посмотреть первые туры УПЛ , выбрать состав сборной на матчи против Казахстана и Франции. Первая игра ровно через две недели. Карпину и то повезло больше, изучал клубы РПЛ в «Ростове».

Петраков куда лучше дуэта Михайличенко и Блохина

Речь о великих игроках в прошлом, ведь Блохин выигрывал «Золотой мяч», а Михайличенко был четвертым в опросе на эту награду в 1988-м. Речь о футболистах мирового класса. Но тренеры из них получились спорные. Блохин выводил Украину на ЧМ -2006, где зашел в четвертьфинал, проиграв Италии. На этом все. А Михайличенко куда профессиональнее, как рыбак, чем как футбольный менеджер.

При этом юрист Павелко, что давно связан с высокими постами в УЕФА – помогал организации, ведь в законах разбирается, накануне потерял также главу комитета сборных, опытного тренера Маркевича. Вместо него взяли Блохина и Михайличенко. Они же назвали состав на ближайшие матчи. Подумывали им же поручить главную команду Украины, хотя такой подход привел бы к катастрофе.

Так вышло, когда украинский аналог РФС доверили бывшему депутату из партии экс-президента Порошенко. Кстати, против чиновников УАФ завели ряд уголовных дел, связанных с предполагаемыми махинациями при возведении футбольных полей для детей по стране. И если Петраков не справится, то фанат «Динамо» и футбола президент Зеленский легко найдет выход на рычаги давления на Павелко.

Спросят за уход Шевченко. А пока, как обычно в таких историях с неразберихой бывает – подставили хорошего человека, тренера Петракова. В принципе, и Карпин за последние годы изменился к лучшему. Поэтому если сборную России ждут поражения в отборе ЧМ -2022, то констатируем, что Валерий Георгиевич стал жертвой чужой недальновидности. С Петраковым все еще хуже, ведь это наставник юношеских команд.

Никогда не работал с взрослыми из «Бенфики», «Манчестер Сити» или «Аталанты». Зато с командой U-20 два года назад Александр Васильевич выиграл чемпионат мира. Герои того состава еще не выросли, но с методами Петракова футболисты знакомы. Наставник получил шанс всей жизни, а помогать ему будут Анненков – сильный тактик из «Черноморца», и бывший голкипер «Динамо» и «Днепра» Кернозенко, подготовит Бущана и Трубина.

В принципе, выкрутились. Конечно, если бы вовремя назначили Реброва, а еще важнее – загодя объявили о решении Шевченко уйти, получилось бы грамотнее. Параллели с российской ситуацией напрашиваются, хотя диспозиция другая. Украина не заняла последнее место в группе Евро-2020, а Шевченко сам здорово омолодил состав, не ставил Селезнева в центр атаки, повторяя решение коллеги из России.

Вот только ничьи с финнами и казахами были лишними от тренера Шевченко. За две недели Петракову надо подготовиться к рубке в Астане и к матчу с Францией. И опять аналогия – хорваты, киприоты и мальтийцы сами не знают, с каким вариантом сборной России столкнутся. Карпина бросили на растерзание, в этом с Петраковым коллеги. Причем оба наставника на персональном уровне вызывают симпатию.