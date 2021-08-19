Между стилем и классом в футболе необычная связь. Клубам РПЛ пора её изучить ради еврокубков

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вчера, 20:07

Делаем выводы на основе масштабных исследований.

Вывод 1. Эффективное игровое время не синоним класса

Делали разбор о чистом игровом времени. Хорошая новость — российский футбол не отстает от лучших лиг мира. Более того, РПЛ в топ-3 по времени с мячом в игре. Но рядом чемпионаты Израиля и Нидерландов. Второй дикий и открытый, первый – слабый.

В топ-10 найдете одна ведущая лига, итальянская. Нет связи между стилем и классом. А Серия среди худших, одна страна – два подхода. Также большая разница между Чемпионшипом и АПЛ . А в ЛЧ чистое игровое время почти такое же, как в РПЛ . А вот немецкая Бундеслига равна по проценту чемпионату Беларуси. Прямой связи с классом нет.

Вывод 2. Симуляции и затяжка времени выгодны в футболе

Фанаты не любят симулянтов, но только чужих. Не раз видели, как один и тот же человек ругал соперника за затяжку времени, а потом мягко оправдывал футболиста родного клуба за хитрость. Турки, греки и португальцы чаще всех тянут время. Также чемпионами можно назвать англичан. В результате в их лигах самые продолжительные матчи.

Но далеко не всегда арбитры правильно оценивают паузы. Если в Бундеслиге появится клуб, который ставит на аритмию, то выиграет, ведь тамошние арбитры поклоняются традиции коротких поединков. Разница в три минуты с копейками, за сезон набегает еще один полный матч. И РПЛ должна быть лигой коротких матчей, но в середине списка.

Вывод 3. В РПЛ почти не бывает пауз, когда мяч вне игры

РПЛ снова среди лидеров. Только чемпионат Израиля и высшая лига Италии чуть выше. Снова РПЛ оказалась чуть выше Лиги чемпионов. Редко мяч вне игры в УПЛ , Лиге 1, турецких и голландских чемпионатах. Позже вспомним об интенсивности, как важнейшем из факторов, но снова видим салат из лиг.

И в сильных турнирах – Серия А и ЛЧ , и в средних – шведский чемпионат, мяч вне игры меньше 19 % от длительности матча. Вывод влияет на эксперимент ФИФА . Тестируют революционные правила и поединки с чистым игровым временем. И в той же Шотландии по новым правилам придется бегать по два часа, раз 25 % времени мяч вне игры.

Вывод 4. Менталитет определяет время, которое тратят на фолы

Южная и восточная Европа заметно отличается от северной и западной, когда говорим о времени на нарушения правил в целом. Средний показатель – 14.8 %. Но если в Греции речь о 19 %, и это много, то в Норвегии — 12.5, в Нидерландах — 11.5 %. И снова выделяем Израиль как исключение. У них темперамент, как у западных европейцев. Но датчане, шведы, немцы, финны – в списке тех, кто не тратит много времени на фолы.

Также в лидерах РПЛ . А вот к грекам на другом конце рейтинга присоединяются испанцы, португальцы, румыны, чехи, итальянцы, болгары, украинцы и сербы. Россияне, как видите, с восточными славянами в один список не попали. РПЛ связана по подходу к оспариванию фолов с северянами. Финны, шведы и датчане ровно так же реагируют и столько же времени тратят. И ЛЧ ближе к этому рациональному подходу.

Вывод 5. Манера судейства влияет на количество нарушений

АПЛ – первая по минимальному количеству фолов за игру, всего 21.5. Арбитры дают бороться. Как и рефери из Нидерландов. Копируют манеру англичан, ведь тесно связаны культурно. Многие голландцы прекрасно говорят на английском языке, и понятно, какой культурный продукт потребляют.

Снова видим географию. В лидерах по минимуму фолов немцы, норвежцы и финны. На другом конце списка сербы, греки, португальцы и чехи. РПЛ привычно ближе к ЛЧ по показателям, в середине. Рефери РФС наследуют манеру англичан, и не всегда получается. А вот футболисты, оказывается, дисциплинированные.

Вывод 6. В РПЛ быстро бегают чаще, чем в Бундеслиге

По среднему значению резких отрезков, даже если подключить чемпионаты США , Бразилии и Аргентины, увидите РПЛ на высоком 13-м месте. Выше Бундеслиги, УПЛ , чемпионатов Франции, Аргентины и Бразилии. В среднем получается 10 километров за матч рывков на высокой скорости, выше 19.8 километров в час. Шведы рядом с испанцами, голландцами и неожиданно поляками на вершине рейтинга, а разница между АПЛ и РПЛ всего в 38 метров.

Но исследование не позволяет заявить, что раз футболисты в России ускоряются так часто, как их коллеги из Англии, то самая богатая лига мира равна по классу восточной. Зато снова отсылка к менталитету. Бразильцы на уверенном последнем месте, причем отстают значительно, турки и аргентинцы рядом. Но все они неспешно и успешно играют в футбол, как и ребята из второй лиги в Англии, чем существенно отличаются от соплеменников из АПЛ .

Вывод 7. РПЛ страдает от реакции на чужую интенсивность

На десерт оставляем самое важное заключение из свежего исследования. Не количество чистого игрового времени принципиально, а процент рывков ото всех ускорений. В АПЛ , где общее их количество, как в РПЛ , доля выше — 7.82 %. В РПЛ показатель значительно ниже, лишь 7.15 %. Огромная разница для этого параметра, ведь интенсивная Бундеслига опережает РПЛ лишь на 0.16 %, и это уже пропасть.

Ниже россиян из элиты только медленная Лига 1. Вот Месси покуражится в чемпионате Франции, привык к резкой Испании. Как раз из-за соотношения рывков к обычным ускорениям проблемы клубов РПЛ в Европе. Умеют бегать много и на высокой скорости, но беда в том, как работают медленно. Неправильные решения без давления и низкая доля рывков влияют на возможности сильнее всего.

Все крутые лиги идут выше, кроме французской. Даже датчане выдают высокий темп, в итоге воспитали ребят для топ-5. А вот у шведов другой стиль и сразу проблемы с новым поколением, за их сборную играли футболисты из РПЛ . Но все эти параметры отражают именно манеру, а уже потом связаны с уровнем мастерства. Хотя наличие ЛЧ в ряде рейтингов помогает понять суть.

Попадая на элитный уровень, многие клубы пытаются казаться лучше, чем есть на самом деле. Срабатывает психологический момент, который не помогает командам РПЛ . Как раз на своем уровне, с высоким процентом мяча в игре, с отсутствием лишних фолов, с нормальной на них реакцией, начинаются проблемы. Каждому еврокубковому бойцу из РПЛ — по психологу. И каждому – по сильному аналитику.