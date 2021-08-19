Между стилем и классом в футболе необычная связь. Клубам РПЛ пора её изучить ради еврокубков

Делаем выводы на основе масштабных исследований.
Вывод 1. Эффективное игровое время не синоним класса
Делали разбор о чистом игровом времени. Хорошая новость — российский футбол не отстает от лучших лиг мира. Более того, РПЛ в топ-3 по времени с мячом в игре. Но рядом чемпионаты Израиля и Нидерландов. Второй дикий и открытый, первый – слабый.
В топ-10 найдете одна ведущая лига, итальянская. Нет связи между стилем и классом. А Серия среди худших, одна страна – два подхода. Также большая разница между Чемпионшипом и АПЛ. А в ЛЧ чистое игровое время почти такое же, как в РПЛ. А вот немецкая Бундеслига равна по проценту чемпионату Беларуси. Прямой связи с классом нет.
Вывод 2. Симуляции и затяжка времени выгодны в футболе
Фанаты не любят симулянтов, но только чужих. Не раз видели, как один и тот же человек ругал соперника за затяжку времени, а потом мягко оправдывал футболиста родного клуба за хитрость. Турки, греки и португальцы чаще всех тянут время. Также чемпионами можно назвать англичан. В результате в их лигах самые продолжительные матчи.
Но далеко не всегда арбитры правильно оценивают паузы. Если в Бундеслиге появится клуб, который ставит на аритмию, то выиграет, ведь тамошние арбитры поклоняются традиции коротких поединков. Разница в три минуты с копейками, за сезон набегает еще один полный матч. И РПЛ должна быть лигой коротких матчей, но в середине списка.
Вывод 3. В РПЛ почти не бывает пауз, когда мяч вне игры
РПЛ снова среди лидеров. Только чемпионат Израиля и высшая лига Италии чуть выше. Снова РПЛ оказалась чуть выше Лиги чемпионов. Редко мяч вне игры в УПЛ, Лиге 1, турецких и голландских чемпионатах. Позже вспомним об интенсивности, как важнейшем из факторов, но снова видим салат из лиг.
И в сильных турнирах – Серия А и ЛЧ, и в средних – шведский чемпионат, мяч вне игры меньше 19 % от длительности матча. Вывод влияет на эксперимент ФИФА. Тестируют революционные правила и поединки с чистым игровым временем. И в той же Шотландии по новым правилам придется бегать по два часа, раз 25 % времени мяч вне игры.
Вывод 4. Менталитет определяет время, которое тратят на фолы
Южная и восточная Европа заметно отличается от северной и западной, когда говорим о времени на нарушения правил в целом. Средний показатель – 14.8 %. Но если в Греции речь о 19 %, и это много, то в Норвегии — 12.5, в Нидерландах — 11.5 %. И снова выделяем Израиль как исключение. У них темперамент, как у западных европейцев. Но датчане, шведы, немцы, финны – в списке тех, кто не тратит много времени на фолы.
Также в лидерах РПЛ. А вот к грекам на другом конце рейтинга присоединяются испанцы, португальцы, румыны, чехи, итальянцы, болгары, украинцы и сербы. Россияне, как видите, с восточными славянами в один список не попали. РПЛ связана по подходу к оспариванию фолов с северянами. Финны, шведы и датчане ровно так же реагируют и столько же времени тратят. И ЛЧ ближе к этому рациональному подходу.
Вывод 5. Манера судейства влияет на количество нарушений
АПЛ – первая по минимальному количеству фолов за игру, всего 21.5. Арбитры дают бороться. Как и рефери из Нидерландов. Копируют манеру англичан, ведь тесно связаны культурно. Многие голландцы прекрасно говорят на английском языке, и понятно, какой культурный продукт потребляют.
Снова видим географию. В лидерах по минимуму фолов немцы, норвежцы и финны. На другом конце списка сербы, греки, португальцы и чехи. РПЛ привычно ближе к ЛЧ по показателям, в середине. Рефери РФС наследуют манеру англичан, и не всегда получается. А вот футболисты, оказывается, дисциплинированные.
Вывод 6. В РПЛ быстро бегают чаще, чем в Бундеслиге
По среднему значению резких отрезков, даже если подключить чемпионаты США, Бразилии и Аргентины, увидите РПЛ на высоком 13-м месте. Выше Бундеслиги, УПЛ, чемпионатов Франции, Аргентины и Бразилии. В среднем получается 10 километров за матч рывков на высокой скорости, выше 19.8 километров в час. Шведы рядом с испанцами, голландцами и неожиданно поляками на вершине рейтинга, а разница между АПЛ и РПЛ всего в 38 метров.
Но исследование не позволяет заявить, что раз футболисты в России ускоряются так часто, как их коллеги из Англии, то самая богатая лига мира равна по классу восточной. Зато снова отсылка к менталитету. Бразильцы на уверенном последнем месте, причем отстают значительно, турки и аргентинцы рядом. Но все они неспешно и успешно играют в футбол, как и ребята из второй лиги в Англии, чем существенно отличаются от соплеменников из АПЛ.
Вывод 7. РПЛ страдает от реакции на чужую интенсивность
На десерт оставляем самое важное заключение из свежего исследования. Не количество чистого игрового времени принципиально, а процент рывков ото всех ускорений. В АПЛ, где общее их количество, как в РПЛ, доля выше — 7.82 %. В РПЛ показатель значительно ниже, лишь 7.15 %. Огромная разница для этого параметра, ведь интенсивная Бундеслига опережает РПЛ лишь на 0.16 %, и это уже пропасть.
Ниже россиян из элиты только медленная Лига 1. Вот Месси покуражится в чемпионате Франции, привык к резкой Испании. Как раз из-за соотношения рывков к обычным ускорениям проблемы клубов РПЛ в Европе. Умеют бегать много и на высокой скорости, но беда в том, как работают медленно. Неправильные решения без давления и низкая доля рывков влияют на возможности сильнее всего.
Все крутые лиги идут выше, кроме французской. Даже датчане выдают высокий темп, в итоге воспитали ребят для топ-5. А вот у шведов другой стиль и сразу проблемы с новым поколением, за их сборную играли футболисты из РПЛ. Но все эти параметры отражают именно манеру, а уже потом связаны с уровнем мастерства. Хотя наличие ЛЧ в ряде рейтингов помогает понять суть.
Попадая на элитный уровень, многие клубы пытаются казаться лучше, чем есть на самом деле. Срабатывает психологический момент, который не помогает командам РПЛ. Как раз на своем уровне, с высоким процентом мяча в игре, с отсутствием лишних фолов, с нормальной на них реакцией, начинаются проблемы. Каждому еврокубковому бойцу из РПЛ — по психологу. И каждому – по сильному аналитику.
Из этих данных можно вытащить важнейший из вопросов. Как ведущие клубы РПЛ работают без мяча? Вот на это надо смотреть клубам. Проблемы не из-за своих рывков, а из-за отклика на чужую интенсивность и доли медленной работы. Отставание именно в сложных нюансах.
Апл была хороша когда-то, но потом приехали немецкие тренеры и включили физруков
Апл была хороша когда-то, но потом приехали немецкие тренеры и включили физруков