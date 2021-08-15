«Ман Сити» впервые за 14 лет проиграл 3 официальных матча подряд не забив

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в матче 1-го тура АПЛ.
«Сити» проиграл три официальных матча подряд, при этом ни разу не забив. OptaJoe сообщает, что последний раз такое случалось с командой в марте 2007 года. Тогда команду возглавлял Стюарт Пирс.
Напомним, что ранее «Сити» уступил «Лестеру» (0:1) в матче за Суперкубок Англии, а в прошлом сезоне проиграл «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.
Следующий матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут 21 августа с «Норвичем» во 2-м туре АПЛ.
Ранее неприятный статистический результат постиг и наставника «Ман Сити».
А вообще может это в трансфере за Кейна прописанно...150млн + 3 очка ))шучу
А вообще может это в трансфере за Кейна прописанно...150млн + 3 очка ))шучу
Согласно ему, Холанд имеет право покинуть немецкий клуб за 68 млн фунтов с июня 2022 года — явная скидка, которая будет интересна большинству топ-клубов Европы, если они готовы подождать 12 месяцев, прежде чем обращаться по поводу трансфера.
Согласно ему, Холанд имеет право покинуть немецкий клуб за 68 млн фунтов с июня 2022 года — явная скидка, которая будет интересна большинству топ-клубов Европы, если они готовы подождать 12 месяцев, прежде чем обращаться по поводу трансфера.
Так что наверстают упущенное на раз-два-три. Пепу уже надоели англотрофеи и шейхи ими тоже пресытились,все усилия на ЛЧ.
Так что наверстают упущенное на раз-два-три. Пепу уже надоели англотрофеи и шейхи ими тоже пресытились,все усилия на ЛЧ.