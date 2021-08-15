«Ман Сити» впервые за 14 лет проиграл 3 официальных матча подряд не забив

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сегодня, 21:38

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в матче 1-го тура АПЛ .

«Сити» проиграл три официальных матча подряд, при этом ни разу не забив. OptaJoe сообщает, что последний раз такое случалось с командой в марте 2007 года. Тогда команду возглавлял Стюарт Пирс.

Напомним, что ранее «Сити» уступил «Лестеру» (0:1) в матче за Суперкубок Англии, а в прошлом сезоне проиграл «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

Следующий матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут 21 августа с «Норвичем» во 2-м туре АПЛ .

Ранее неприятный статистический результат постиг и наставника «Ман Сити».