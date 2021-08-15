ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ман Сити» впервые за 14 лет проиграл 3 официальных матча подряд не забив

сегодня, 21:38
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в матче 1-го тура АПЛ.

«Сити» проиграл три официальных матча подряд, при этом ни разу не забив. OptaJoe сообщает, что последний раз такое случалось с командой в марте 2007 года. Тогда команду возглавлял Стюарт Пирс.

Напомним, что ранее «Сити» уступил «Лестеру» (0:1) в матче за Суперкубок Англии, а в прошлом сезоне проиграл «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

Следующий матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут 21 августа с «Норвичем» во 2-м туре АПЛ.

Ранее неприятный статистический результат постиг и наставника «Ман Сити».

Все новости
Брейтуэйт сделал дубль и отдал голевую передачу в матче с «Реалом Сосьедад»
Сегодня, 23:08 Комментарии2
«Арсенал» проиграл в 13 гостевых матчах РПЛ подряд
Сегодня, 22:24 Комментарии3
Йоветич — второй игрок в истории, забивший в каждой из пяти топ-лиг Европы
Сегодня, 20:36 Комментарии4
Игрок «Зенита» удалён в игре с «Локомотивом» в РПЛ впервые с 2012 года
Сегодня, 19:27 Комментарии11
Куртуа провёл сотый матч за «Реал» в Ла Лиге
Сегодня, 10:37 Комментарии8
Бензема вышел на 10-е место по матчам за «Реал» — 560 игр
Сегодня, 00:40 Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:35
К стилю игры Сити уже многие привыкли, нужно что то менять...или кого то...да и играть без ЦФ в АПЛ сложно
А вообще может это в трансфере за Кейна прописанно...150млн + 3 очка ))шучу
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 22:35
Юве такие суммы и не снилдись,не говоря уже просто о дотации. Макс бы накупил бы всех и всея,даже Месси.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 88_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 22:33
Тем не менее, форварду, возможно, придется свыкнуться с тем, чтобы за него просят большие деньги, поскольку в его контракте есть пункт о выкупе, который вступит в силу в следующем сезоне.

Согласно ему, Холанд имеет право покинуть немецкий клуб за 68 млн фунтов с июня 2022 года — явная скидка, которая будет интересна большинству топ-клубов Европы, если они готовы подождать 12 месяцев, прежде чем обращаться по поводу трансфера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:19
И на старуху бывает проруха...
juvenale
juvenale
сегодня в 22:08
нужно еще млн 300 на трансферы
88_DEIVID
88_DEIVID ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 22:06, ред.
Это с чего он дешевле выйдет. Там помимо суммы более 150 млн. Дортмунду придётся и Райоле комиссионные в несколько десятков отстегнуть и каждый год переподписывать контракт на всё более улучшенных условиях, не забывая и о комиссионных жирного агента.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 22:02
Нуну Эшпириту Санту - красавчик!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ волгодон 2 (раскрыть)
сегодня в 21:53, ред.
может Холанда в следующем,уж перспективнее Кейна. На мой взгляд норвежец выйдет дешевле,чем оба купленных англичанина,да и наверное полезней их двоих.Только конечно надо будет видоизменять стиль под него.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:52
Сити и в том сезоне был рядышком с зоной вылета,чем закончилось наверное только Язю знать не дано.
Так что наверстают упущенное на раз-два-три. Пепу уже надоели англотрофеи и шейхи ими тоже пресытились,все усилия на ЛЧ.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:48
Нападающий нужен. Ферран Торрес не тянет.Полузащитник Гюндоган уже не молод и устал .Стерлядь не блещет.
88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 21:47
Ничего страшного. Истинные поклонники МС наслаждались креативом и красотой Грилиша прекрасноволосого. Ничто не омрачило их вечер.
протон1
протон1
сегодня в 21:45
Нужно больше золота
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100