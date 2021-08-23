«Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Лестер», который состоится 23 августа 2021 года

«Вест Хэм»

Команда провела хороший прошлый сезон и была буквально в одном шаге от Лиги Чемпионов, однако не хватило стабильности в концовке чемпионата. Сейчас клуб начинает свой путь заново и после успешного стартового матча в АПЛ , команде будет предстоять обладатель кубка Англии. Матч обещает быть интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных болельщиков.

15 августа «Вест Хэм» обыграл в чемпионате «Ньюкасл Юнайтед» (4:2), а ранее в товарищеском матче восьмого августа, оказался сильнее «Аталанты» (2:0)

«Лестер»

Команда сумела в основном сохранить свой состав с прошлого сезона, и теперь вновь будет бороться за самые высокие места в АПЛ . Клуб уже успел добыть Суперкубок Англии в этом сезоне, поэтому коллектив находится в хороших кондициях и прекрасном настроении. Команда хочет как можно успешнее стартовать в этом футбольном году, чтобы в будущем претендовать на медали чемпионата Англии.

14 августа «Лестер» обыграл на своем поле «Вулверхэмптон» в чемпионате(1:0), а восьмого числа выиграл матч за Суперкубок Англии у «Манчестер Сити» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 2.59

Ничья – 3.51

Победит «Лестер» – 2.84

Статистика

«Вест Хэм» не проигрывает уже 11 матчей подряд (включая товарищеские поединки)

Четыре из шести последних матчей «Лестера» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Лондонский клуб выиграл две последних встречи у «Лестера»

Пять последних личных встреч между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Личные встречи этих клубов очень часто проходят результативно, и мы предполагаем, что в этот раз также будет забито много мячей. Команды порадуют болельщиков голевой феерией.