Все скандалы ЧМ-2026: обыски футболистов, молнии, билеты и змеи

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А ещё – сомалийский арбитр.

Инфантино должен уйти в отставку

Легендарная французская газета «L'Équipe» вышла с обложкой, на которой президент Трамп левой рукой держит кубок мира, а на правой руке у него кукла Инфантино. Рядом расположен сомалийский арбитр Омар Артан, которому не разрешили судить на ЧМ -2026, и надпись: «Добро пожаловать в США ». Доводы с упоминанием мундиалей в гостях у Муссолини и аргентинской хунты не работают. Футбольные люди возмущены поведением американцев и трусливой позицией Инфантино.

Джанни опозорился до старта ЧМ -2026, нет смысла терпеть его политику в будущем. Но бесхребетность профессионального футбольного сообщества – не было ни одного бойкота, позволяет президентам ФИФА уничтожать великую игру. Обиднее всего, что мир потерял добрых полвека для реального прогресса. Но сейчас стало ещё хуже, чем было. В прошлом даже коррумпированные чиновники стран-хозяев ЧМ понимали, что надо притвориться людьми на несчастных полтора месяца.

Бразильские политики разворовали бюджет своего турнира, из-за чего их судили. Но они выдали визы. Катарские шейхи не считают чужую жизнь ценной: из-за отсутствия контроля и правил безопасности на стройках разных объектов перед ЧМ -2022 погибли тысячи людей. Но с визами хозяева сработали эффективно, ведь это простая процедура. В Германии, ЮАР , Бразилии, России и Катаре шли навстречу правилам ФИФА о доступности чемпионата мира для участников и дорогих гостей.

Визовый контроль упрощали, ни в одной стране не было проблем. При соблюдении простых правил безопасности легко проверить Де Брюйне и капитана сборной Ирака Хуссейна за месяцы до того, как самолеты с этими игроками приземлятся в США . Обыск делегации из Узбекистана был возмутительным и унизительным. Гостей из Ирака и Ирана приняли враждебно. Капитана иракцев Хуссейна держали семь часов на допросе, а фотографа его сборной не пустили. Иранцев тоже унизили.

Фанатов команды – даже тех, кто живет в США и Европе, лишили билетной квоты ФИФА . Грубое нарушение меморандума, который подписали хозяева ЧМ , где они обязуются идти навстречу гостям турнира. А самый больной персональный скандал связан с арбитром из Сомали Омаром Артаном. У лучшего судьи Африки были все документы. Множество стран континента готовы оформить ему свой паспорт хоть завтра. Инфантино мог на встрече с Трампом закрыть вопрос за две секунды.

Было много лет – именно лет, чтобы организовать процедуру допуска. Если бы Инфантино и Коллина были хорошими руководителями и думали об арбитрах, то они отправили бы Артана в Канаду или Мексику, где сомалиец осуществил бы мечту всей жизни. Вместо этого беднягу допрашивали 11 часов. Это – форма пытки. История возмутила, ведь фанаты футбола примерно понимают, как живут в Сомали. Многие поставили себя на место арбитра, без причин униженного американцами.

Понятно, почему сборную ДР Конго отправили на жесткий карантин, прежде чем пустить в США . Конголезцы массово умирают от лихорадки Эбола, там вопрос строго медицинский. Но почему отказали в визах веселым шотландцам? Англичан при этом пускают, то есть нет законной логики. Появилась возможность поиздеваться над людьми, которой активно пользуются. Унизительно, что обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира Каннаваро обыскали, словно он закоренелый бандит.

Глупые законы испортят чемпионат мира

Нет причин запрещать футболистам из Ирана ночевать в США во время ЧМ -2026. Перелеты в Мексику и обратно снижают их шансы на успех – явное нарушение правил честной игры. Сборные, которые поселились в Мексике и Канаде, окутаны гостеприимством. На юге футболистов встречают ансамбли мариачи с зажигательными песнями. Команды, которые прибыли в США , проходят проверки, в которых нет смысла. Вот что злит: унижение гостей явно приносит хозяевам кубка удовольствие.

Досмотр можно провести в закрытом помещении без камер. Сразу отметим, что сенегальцев обыскали в аэропорту до прибытия в США , но тщательный досмотр – требование американцев. Хватило обыска узбеков, чтобы все возмутились. Также стоило предупредить швейцарцев, что их заселят в гнездо ядовитых змей. Со всех сторон вокруг базы и отеля команды висят таблички с предупреждениями. Европейцы в шоке, они срочно начали поиски нового места для проживания и тренировок.

Футболисты сборной Англии не успели доехать до отеля, а уже прочитали в новостях, что рядом с их базой была стрельба с ранеными. Уровень террористической угрозы в США очень высок. Учитывая, скольких опытных агентов ЦРУ и ФБР уволили за последний год, для зрителей нет хороших новостей. Их некому защитить. Профессионалы не спешат работать на новую администрацию президента США . Впрочем, в соседней Мексике, учитывая войну с картелями, тоже не всегда будет безопасно.

А самый масштабный скандал перед ЧМ связан с билетами и законами США . В Европе антимонопольные комитеты и департаменты защиты прав потребителей не позволили бы Инфантино превратить продажу билетов в лохотрон. Прокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси готовят криминальные дела: «динамичное ценообразование» может оказаться аферой. Пишут, что вдруг «нашлись» 176 000 билетов на матчи группового раунда, хотя искусственно создали дефицит и уже обманули зрителей.

Также есть проблемы с логистикой. В США инфраструктура рассчитана на то, что у каждого взрослого в семье свой автомобиль. Поездки на стадион за чертой города обойдутся в сотни долларов, так как местные дельцы хотят заработать. Иан Райт – легенда «Арсенала», жалуется на высокие цены, а он зарабатывает от 200 до 300 тысяч долларов в год, имея миллионы после футбольной карьеры. Если миллионеру дорого, то многие гости турнира обанкротятся, не рассчитав бюджет поездки.

Вишенка на торте – правило о молниях. Если в радиусе 13 километров от стадиона ЧМ -2026 увидят молнию, то матч остановят на 30 минут. Если снова будет гром и молния, надо обнулять отсчет. Американцы отказались убрать правило на время турнира. Причина во влиянии страховых компаний в США . Они приказывают, когда дышать, а когда не дышать. Футбольные поединки ЧМ -2026 могут остановить на много часов, как случилось год назад на игре Клубного ЧМ «Челси» и «Бенфики».