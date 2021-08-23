«Сампдория» — «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Милан», который состоится 23 августа 2021 года

«Сампдория»

Команда уже давно считается типичным середняком главного итальянского чемпионата и не хватает звезд с неба. В коллективе есть несколько ключевых игроков, от которых во многом зависят результаты команды. Клуб провел хороший межсезонный сбор, где сыграл два контрольных поединка и оба выиграл. В матче с «Миланом», команда наверняка попытается сыграть вторым номеров в надеждах на контратаки.

16 августа «Сампдория» обыграла «Алессандрию» в кубке Италии (3:2), а восьмого числа оказалась сильнее в товарищеском матче с «Вероной» (1:0).

«Милан»

«Красно-черные» спустя несколько лет вновь скоро сыграют в Лиге Чемпионов. Команда провела неплохой сезон, однако этого не хватило для чемпионства, которое завоевали их соседи из «Интера». В этом матче коллективу не сможет помочь главная звезда команды – Златан Ибрагимович, который получил травму колена. Клуб хочет начать чемпионат с победы, чтобы с первых туров закрепиться в турнирной таблице.

14 августа «Милан» сыграл в товарищеском матче с «Панатинаикосом» (2:1), а восьмого числа разошелся миром с «Реал» Мадрид (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сампдория» – 4.01

Ничья – 3.47

Победит «Милан» – 2.06

Статистика

«Сампдория» выиграла пять матчей подряд (включая товарищеские встречи)

Восемь из десяти матчей «Милана» закончились исходом «обе забьют — нет»

Три последние игры между коллективами закончились исходом «обе забьют»

«Милан» выиграл только две из последних шести встреч с «Сампдорией»

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. «Сампдория» часто неудачно играет в стартовых матчах, а «красно-черные» и в этом сезоне мечтают о чемпионстве, поэтому постараются выиграть первый матч нового сезона.