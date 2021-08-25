«Шахтер» Донецк – «Монако»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шахтер» Донецк — «Монако», который состоится 25 августа 2021 года

«Шахтер»

Донецкая команда приятно удивила всех первой двадцатиминуткой первого матча, полностью контролируя ход игры и проведя важный, и как оказалось, единственный мяч в той встрече. Тем не менее, игрокам нельзя расслабляться и играть ответный поединок с полной концентрацией, чтобы добиться успех в этом противостоянии, ведь соперник обладает талантливыми игроками, которым по силу перевернуть игру.

21 августа «Шахтер» крупно обыграл «Черноморец» (3:0), а 17 числа выиграл первый матч квалификации Лиги Чемпионов у «Монако» (1:0).

«Монако»

Команду Нико Ковача тяжело узнать в начале этого сезона. Коллектив очень плохо выступает в Лиге 1 и на данный момент имеет проблемы в Лиге Чемпионов. Однако, тренер обещал, что на поле харьковского стадиона выйдет истинный «Монако». Французский коллектив должен опасаться молниеносных контратак донецкого клуба, которые будут появляться ввиду того, что гостям придется играть открыто.

21 августа «Монако» уступил на своем поле «Лансу» (0:2), а 17 числа проиграл донецкому «Шахтеру» в Лиге Чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» – 3.22

Ничья – 3.57

Победит «Монако»– 2.29

Статистика

«Шахтер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Монако» проиграл уже три матча подряд во всех турнирах

Донецкий клуб забивал в девять из десяти последних домашних поединков

Пять из шести последних матчей «Монако» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Шахтер»», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.22. Предполагаем, что донецкий коллектив не позволит «Монако» возродить интригу и забьет первым, после чего доведет матч до уверенной победы. Украинский клуб выглядит сильнее и увереннее команды из одноименного княжества.