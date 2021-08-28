«Эльче» – «Севилья»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 14:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эльче» — «Севилья», который состоится 28 августа 2021 года

«Эльче»

Команда не лучшим образом стартовала в новом сезоне, набрав всего одно очко в двух первых турах чемпионата Испании. Главной целью коллектива является сохранение прописки в Примере, однако, на данный момент игроки еще не достигли хорошего уровня взаимопонимания, поэтому результаты не радуют болельщиков. В матче с «Севильей» команда постарается одержать первую победу, чтобы обрести в себе уверенность.

22 августа «Эльче» минимально проиграл чемпиону страны – «Атлетико» (0:1), а 16 числа команда разошлась миром с «Атлетиком» (0:0).

«Севилья»

«Севилья» заняла четвертое место в прошлом сезоне и совсем скоро стартует в Лиге Чемпионов. В чемпионате Испании команда набрала максимальные шесть очков в двух матчах и находится в хорошей физической форме. В матче с «Эльче» коллектив сыграет первым номером и попытается снять вопрос о победителе уже в первом тайме. Всех болельщиков ждет увлекательный и неуступчивый поединок.

23 августа «Севилья» минимально обыграла «Хетафе» (1:0), а 15 числа команда крупно обыграла «Райо Вальекано» (3:0). Оба матча прошли в рамках Примеры.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 4.92

Ничья – 3.42

Победит «Севилья» – 1.892

Статистика

«Севилья» проиграла один матч из последних десяти встреч, а «Эльче» уступил три раза

Четыре из пяти последних матчей «Эльче» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Севилья» выиграла четыре матча из пяти последних с «Эльче»

Три из четырех последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.42. Хозяева неплохо играют против клубов из верхней части турнирной таблицы, а поэтому им вполне по силам забрать очки в этом матче у «Севильи». Предполагаем ничейный результат, где обе команды смогут отличиться.